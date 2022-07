Inhapim promove encontro de gestantes e puérperas com especialista em gravidez, parto e pós-parto

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim realizou através da secretaria de Saúde, uma roda de conversa para orientação de gestantes e puérperas que são acompanhadas pelas Unidades de Saúde do município. A roda de conversa ocorreu no salão nobre da prefeitura e contou com a participação de dezenas de mulheres em período gestacional, além de servidores e profissionais de saúde da atenção básica do município.

Para direcionar os trabalhos da roda de conversa, a secretária municipal de Saúde, Ana Elza Silva Araújo convidou a especialista em doula Telma Campos, profissional que promove o acompanhamento de gestantes durante todo período de gravidez, parto e pós-parto. “Nossa função é preparar as gestantes para viverem uma experiência de parto positiva, conforme o que elas desejam, sempre validando as escolhas dessas mulheres. O foco do preparo da doula deve ser físico, emocional e o acompanhamento estende-se para o dia do parto. No dia do parto, geralmente, as doulas são as primeiras a chegar para oferecer amparo emocional, acolhimento para a família, alívio da dor ao longo do trabalho de parto, além de medidas não farmacológicas para alívio de qualquer desconforto da parturiente. Nas consultas feitas antes do parto com a doula, alguns exercícios são ensinados para a gestante preparar o corpo para o dia do parto, outros ensinamentos valiosos são as técnicas de respiração para auxiliar durante o desconforto das contrações e que facilitarão o trabalho de parto”, explicou Telma Campos.

Segundo o enfermeiro e vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, o objetivo desta roda de conversa com as gestantes e puérperas foi desmistificar os mitos em relação às vias de parto. “Quando falamos do preparo emocional, as doulas são responsáveis por desmistificar os mitos em relação às vias de parto, levando informações baseadas em evidências científicas atualizadas. Além disso, as doulas também abordam os medos da gestante e do acompanhante, medos esses que muitas vezes são adquiridos através de histórias contadas pela sociedade, experiências vividas e mitos criados”, acrescentou o vice-prefeito.

Ao final do encontro a secretária de Saúde agraciou as gestantes presentes com kits de higiene pessoal para recém-nascidos, contendo sabonetes, fraldas e shampoos para os bebês.

