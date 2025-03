Inhapim promove capacitação para grupos reflexivos

Iniciativa qualifica multiplicadores

INHAPIM – A Comarca de Inhapim promoveu, na quarta-feira (12) e na quinta-feira (13), curso de capacitação de multiplicadores para grupos reflexivos voltados para o combate à violência doméstica.

O juiz da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Inhapim, Filippe Luiz Perottoni, destacou a importância dessa iniciativa para a região. “Os grupos reflexivos representam uma mudança de paradigma no enfrentamento à violência doméstica, pois vão além da punição e buscam a transformação comportamental dos autores de violência”, disse.

O curso foi apresentado a duplas de profissionais que residem nos municípios de Bugre, Iapu, Dom Cavati, São João do Oriente, São Sebastião do Anta e São Domingos das Dores, além de Inhapim. Eles serão responsáveis pela formação e condução dos grupos reflexivos com homens autores de violência doméstica.

A capacitação foi conduzida pelos multiplicadores Débora Rodrigues da Silva e Gustavo Henrique Chaves Veloso. Ambos receberam formação especializada apresentada pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (Ejef) em 2024.

Débora Rodrigues comentou que a capacitação foi marcada por “dias de trocas intensas, reflexões profundas e dinâmicas transformadoras, marcados pelo engajamento e comprometimento dos participantes em construir uma sociedade mais justa. Agora, esperamos que os grupos entrem em ação e que, em breve, os resultados desse trabalho possam ser sentidos na vida das pessoas e na cultura de nossas cidades. A mudança começa com o diálogo, com a educação, reflexão e com o compromisso de todos nós! Seguimos nessa missão”.

Durante o encerramento do encontro, a gerente de Secretaria da Comarca, Natália Sturzenecker, enfatizou que essa iniciativa proporciona um olhar diferente para o problema da violência doméstica, superando a abordagem meramente punitiva para buscar verdadeiramente romper o ciclo da violência.

Grupos reflexivos

A criação dos Grupos Reflexivos fortalece a rede de enfrentamento à violência doméstica, formalizada pelo Projeto Justiça em Rede na Comarca de Inhapim, que já realizou 3 encontros e tem a próxima reunião agendada para o dia 2/4.

O Projeto foi iniciado durante o Agosto Lilás. Desde então, a rede vem se fortalecendo com reuniões periódicas, demonstrando a continuidade e o compromisso institucional com a causa.

A expectativa é que os grupos reflexivos comecem a funcionar nos próximos meses em todos os municípios da Comarca, oferecendo um espaço de reflexão, conscientização e responsabilização para homens que cometeram violência doméstica, disse o juiz Filippe Luiz Perottoni.

Essa iniciativa se alinha às mais modernas práticas de enfrentamento à violência contra a mulher, que reconhecem a necessidade de intervenções multidisciplinares para a efetiva superação desse problema social.

“As ações implementadas na Comarca de Inhapim representam um avanço significativo no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A combinação entre o fortalecimento da rede de proteção, através do Projeto Justiça em Rede, e a implementação dos grupos reflexivos para homens autores de violência demonstra a adoção de uma perspectiva integral, que busca não apenas proteger as vítimas, mas também intervir nas causas da violência”, acrescentou o magistrado.

O comprometimento de todos os sete municípios da Comarca, com a indicação de profissionais para a condução dos grupos, e o apoio institucional recebido da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv) e do TJMG proporcionam essa conquista em prol da construção de uma sociedade mais justa e livre de violência contra as mulheres, de acordo com o juiz.

A iniciativa teve o apoio da Comsiv, sob a orientação da desembargadora Evangelina Castilho Duarte, e do titular do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte, juiz Marcelo Gonçalves.

Diretoria Executiva de Comunicação – Dircom do TJMG