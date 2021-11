Inhapim : Prefeito Marcinho lança o projeto “Adote uma árvore – Plante esta ideia e colha bons frutos”

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, lançou nessa terça-feira, (16), o projeto “Adote uma árvore – Plante esta ideia e colha bons frutos”, que visa promover uma completa reformulação no processo de arborização urbana da cidade de Inhapim, melhorando a estética das ruas, criando corredores verdes e proporcionando qualidade de vida para todos.

A arborização possui extrema importância nos centros urbanos, sendo responsável por inúmeros benefícios ambientais e sociais que auxiliam na qualidade de vida nas cidades e também na saúde física e mental da população. “A arborização urbana proporciona às cidades inúmeros benefícios relacionados à estabilidade climática, ao conforto ambiental, na melhoria da qualidade do ar, bem como na saúde física e mental da população, além de influenciar na redução da poluição sonora e visual e auxiliar na conservação do ambiente ecologicamente equilibrado. Com a inserção deste projeto em Inhapim, esperamos que a população, o comércio, enfim, toda a cidade compre essa ideia, adote uma árvore e contribua para melhorar nosso meio ambiente”, comentou o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”.

As árvores já foram mais presentes na paisagem urbana e com a gradual progressão econômica e populacional, a subtração das mesmas tornou-se indispensável para o desenvolvimento, este é claro, sem planejamento, que resulta hoje na má arborização nos centros, na impermeabilização dos solos e até mesmo na extinção de algumas espécies nativas. “Cada município é responsável pelo planejamento e a gestão da arborização urbana, diante disso a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável lançou o Projeto “Adote uma árvore” que visa promover a arborização urbana. Para receber o projeto, o cidadão deve procurar a Secretaria de Meio Ambiente para se cadastrar, após o cadastro, será realizada uma vistoria técnica no local destinado, e estando em conformidade com o projeto, agendada uma data para plantio nos passeios públicos” explicou o secretário de Meio Ambiente Wagner Teixeira Pinto.

O município espera plantar centenas de árvores nativas nas ruas de todos os bairros e na região central da cidade. Mais informações sobre o projeto “Adote uma árvore” poderão ser obtidas junto à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável localizada à Praça Alaíde Quintela Soares nº. 115 – centro, na sede da Prefeitura de Inhapim, ou pelo telefone (33) 3315-1511.

Assessoria de Comunicação