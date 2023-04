Inhapim entrega calçamento e drenagem pluvial da serra do Divino Flor em Tabajara

INHAPIM – Na manhã desta quarta-feira (5), o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde, acompanhados da secretária de Agricultura Nádia de Oliveira Rocha, vereador Marsonnilo Ferreira, secretário de Obras Públicas Welisson Abrantes Martins e do presidente do Partido dos Trabalhadores Matias de Souza, estiveram presentes no córrego dos Pachecos, no distrito de Tabajara, para juntos inaugurarem o calçamento e drenagem pluvial da Serra do Divino Flor.

A serra do Divino Flor está localizada no Córrego dos Pachecos, estrada principal de acesso ao distrito de Tabajara, “um trecho que tirava o sono dos moradores daquela região no período chuvoso”, conforme lembra o secretário de Obras Welisson Abrantes Martins. “Sou uma pessoa suspeita pra falar sobre essa tão importante obra que hoje entregamos a comunidade do distrito de Tabajara. Estive por cinco anos trabalhando transportando leite desta região para cooperativa em Caratinga, e todas as vezes que saia com chuva de Tabajara ou de Caratinga retornava havia uma preocupação para transitar neste morro, e não foram poucas as vezes que necessitávamos de ajuda de amigos e seus tratores para nos tirar dos atoleiros ou valas. A partir de hoje isso faz parte do passado, pois em 2016 com a permissão de Deus e o voto da população, Eu juntamente com o nosso prefeito Marcinho nos elegemos e com a realização das audiências públicas, a população pode priorizar as obras que julgavam mais importantes para essa região, e a serra do Divino Flor foi incluída como prioridade”.

Conforme a secretário, cerca de 2 mil pessoas serão beneficiadas diretamente com a entrega dessa obra, “que trouxe maior segurança para os nossos produtores rurais no escoamento da produção agrícola e no recebimento de insumos e materiais de primeira necessidade para a propriedade, permitindo que o trânsito flua sem maior dificuldade independente do clima”.

“Agradeço ao nosso prefeito Marcinho, que de maneira muito especial vem olhando com carinho para a população do distrito de Tabajara realizando obras e resolvendo problemas e demandas históricas de nossa comunidade. Cito como exemplo além da conclusão das obras de calçamento e drenagem pluvial da Serra do Divino Flor as obras de construção da nova Escola Municipal Antônio Soares de Rezende, o calçamento e drenagem pluvial da Rua do Campo e em breve, creditando os recursos vamos promover o calçamento e drenagem da Serra do Córrego São Luiz ou “Morro do Tunico Rezende” como é conhecido, obras que sem sombra de dúvidas auxiliarão na melhoria da qualidade de vida e bem-estar social de toda nossa comunidade” informou Welisson Abrantes Martins.

O prefeito Marcinho disse que as obras de calçamento da Serra do Divino Flor atendem a inúmeros pedidos a ele direcionado pelos moradores do distrito de Tabajara, uma vez que em períodos de chuvas prolongadas o trânsito de veículos e cargas no local ficava comprometido; “Estamos aqui no córrego dos Pachecos, precisamente na Serra do Sr. Divino Flor inaugurando a pavimentação e drenagem pluvial, momento de agradecer à Deus em primeiro lugar, e em seguida agradecer ao deputado federal Leonardo Monteiro (PT-MG), pela indicação da emenda que permitiu a realização dessa obra. Como gestor do município de Inhapim me sinto imensamente orgulhoso por ser pioneiro em pavimentação de morros e serras no município de Inhapim, e aqui não será diferente. Com as bênçãos de Deus o trabalho vai continuar com muita dedicação e união desse grupo que nos ajuda e fortalece nossa gestão à cada dia, muito obrigado aos nossos servidores e amigos que tiveram participação direta ou indireta na realização desta obra”.

O vereador Marsonnilo Ferreira representou o deputado federal Leonardo Monteiro na entrega do calçamento da Serra do Divino Flor em Tabajara, informando que os recursos são provenientes de emenda parlamentar junto ao Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA. “Representando o Partidos dos Trabalhadores de Inhapim e o nosso deputado federal Leonardo Monteiro, quero deixar registrado o trabalho dos Partido dos Trabalhadores na construção de uma Inhapim melhor, uma sólida e frutífera parceria junto ao governo do prefeito Marcinho. Essa obra vem de encontro aos anseios da comunidade do distrito de Tabajara e quando levamos a demanda ao deputado federal Leonardo Monteiro, este prontamente nos atendeu, sendo destinados R$ 236 mil reais junto ao MAPA para realiza-la. Agradeço ao nosso deputado bem como todos aqueles que acreditam em nosso trabalho”.

Além de alguns moradores do Córrego dos Pacheco/distrito de Tabajara, participaram da inauguração do calçamento e drenagem pluvial da Serra do Divino Flor o presidente do Partido dos Trabalhadores Matias de Souza, o Assessor Parlamentar do deputado federal Leonardo Monteiro Antônio Elias, senhor Aguinel, senhor José Luciano e Luiz do PT.

