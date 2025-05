Inhapim empossa membros dos Conselhos Municipais de Patrimônio Histórico, Cultural e de Turismo

INHAPIM – Nessa última segunda-feira (5), o Salão Nobre da prefeitura de Inhapim foi palco da cerimônia de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural e do Conselho Municipal de Turismo. O evento contou com a presença do prefeito Sandro Adriano, da Secretária de Cultura e Turismo, Astrid Maciel Motta, além de autoridades e representantes da sociedade civil.

Durante a abertura da solenidade, o prefeito Sandro Adriano destacou a importância estratégica dos conselhos na preservação da memória e na promoção do desenvolvimento turístico do município. “Os conselhos são fundamentais para que possamos construir políticas públicas participativas, voltadas à valorização do nosso patrimônio e à dinamização do turismo local”, afirmou.

A cerimônia também contou com a participação dos assessores técnicos da Cenarium Consultoria, Ítalo Guedes Soares e Lourdes Rodrigues. Lourdes fez esclarecimentos sobre conceitos técnicos relacionados ao patrimônio histórico e à cultura, reforçando a relevância da atuação dos conselheiros na identificação e salvaguarda dos bens culturais. Já Ítalo ressaltou o papel do Conselho Municipal de Turismo na captação de recursos por meio do ICMS Turístico, destacando que a organização e funcionamento do conselho são critérios essenciais para o município se manter apto a receber os repasses do programa estadual.

Na mesma ocasião, foi realizada a votação para a escolha da diretoria de ambos os conselhos, fortalecendo o caráter democrático e participativo das instâncias.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE INHAPIM – GESTÃO 2025-2027

Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Titular: Astrid Maciel Motta

Suplente: Lyzandro Vinicius Luiz Cardoso

Representante da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Titular: Tarcísio da Silva Araújo Filho

Suplente: Tarcísio Teófilo dos Santos

Representante da Câmara Municipal

Titular: Valdilene de Lourdes Peixoto Salgado

Suplente: Cláudia Cristina dos Santos

Representação Religiosa

Titular: Maria Aparecida Rosa

Suplente: Hélcio Barbosa Teixeira

Representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Agropecuária

Titular: Nádia de Oliveira Rocha

Suplente: Sônia Maria de Oliveira

Representante Gestor Cultural

Titular: Christine Maria de Oliveira Lima Nogueira

Suplente: Adeildo Santos Cunha Paranhos

Representante do Departamento de Comunicação

Titular: Fernanda Bicalho Araújo

Suplente: Igor Vieira Carvalho de Sá

Representante da Associação Cultural

Titular: Cleunice Maria de Oliveira Paula

Suplente: Maria das Dores Belgo Militão

Representante da Associação Comercial

Titular: Aparecida Guimarães dos Santos

Suplente: Márcia Cristina de Assis Freitas Bastos

Representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Titular: Marsonnilo de Souza Ferreira

Suplente: Adilson Lima Mendes

Composição do Conselho Municipal de Turismo de Inhapim – Gestão 2025-2027:

Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Titular: Astrid Maciel Motta

Suplente: Ana Paula de Carvalho Torres

Representante da Secretaria Municipal de Educação

Titular: Leilamar Pires Gonçalves Santos

Suplente: Rosmar dos Santos Martins

Representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Titular: Marsonnilo de Souza Ferreira

Suplente: Adilson Lima Mendes

Representante da Secretaria Municipal de Fazenda

Titular: Evaldo Maurílio Faria de Oliveira

Suplente: João Batista Medeiros

Representante da Câmara Municipal

Titular: Cláudia Cristina dos Santos

Suplente: Valdilene de Lourdes Peixoto Salgado

Representante do Setor Hoteleiro

Titular: Kelem Tatiani Rocha

Suplente: Elianderson Lopes Loures

Representante do Setor de Restaurantes e Lanchonetes

Titular: Alysson de Almeida Ribeiro

Suplente: Leonice Alves da Rocha

Representante dos Taxistas

Titular: Ronilson Clemente Teixeira

Suplente: Luiz Fernandes de Moraes

Representante do Artesanato

Titular: Christine Maria de Oliveira Lima Nogueira

Suplente: Nívia Nunes de Abreu Siqueira

Representante da Associação Comercial

Titular: Aparecida Guimarães dos Santos

Suplente: Márcia Cristina de Assis Freitas Bastos