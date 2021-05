Inhapim: Distrito de Santo Antônio do Alegre recebe operação tapa-buraco

INHAPIM – Atendendo requerimento formulado pelo presidente da Câmara, o vereador José de Oliveira Batista (Coquinho/MDB), a prefeitura de Inhapim, através da secretaria de Obras Públicas iniciou na última quarta-feira (19), a operação tapa-buraco nas ruas do distrito de Santo Antônio do Alegre.

Ao longo do tempo a combinação de uma malha viária antiga e chuvas tem resultado no aumento do número de buracos no pavimento, por isso houve a necessidade da intervenção.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, explicou que desde os primeiros dias de seu mandato, tem dispensado atenção especial para todos os distritos de Inhapim, e em Santo Antônio do Alegre não poderia ser diferente. “Temos consciência que é necessário um trabalho de pavimentação, de recapeamento maior, que vai além desta manutenção emergencial que a secretaria de Obras pode fazer neste primeiro momento, mas no futuro, esperamos poder promover um recapeamento asfáltico completo na avenida principal do distrito”, disse o prefeito.

Para o secretário de Obras, Paulo Lima, a manutenção da via asfáltica é extremamente importante para sua conservação e segurança, tanto para motoristas e pedestres. “Com essa ação, estamos promovendo mais segurança para motoristas e pedestres, além de melhorar o tráfego de veículos” explicou.

O vereador Coquinho, atual presidente da Câmara de Inhapim agradeceu o empenho e dedicação da administração Municipal em benefício de toda comunidade do distrito de Santo Antônio do Alegre. “Quero agradecer a disposição e sensibilidade do prefeito Marcinho e do nosso vice-prefeito Sandro Adriano em estarem atentos as demandas encaminhadas por nós vereadores ao executivo municipal. Nós, legítimos representantes da comunidade, estamos sempre perto dos problemas, e é nosso dever auxiliar a comunidade na resolução de suas demandas. A palavra certa neste momento é gratidão” finalizou o presidente.

Assessoria de Comunicação