Inhapim decreta situação de emergência

INHAPIM – O prefeito de Inhapim Márcio Elias, o “Marcinho”, decretou situação de emergência devido às fortes chuvas que atingiram o município e região, no último final de semana, causando diversos danos.

Em conjunto com a Defesa Civil, na manhã do último sábado (25), foram disponibilizados colaboradores municipais para visitar as áreas de risco e orientar os moradores, além de ajudar os comerciantes a retirarem as mercadorias das lojas.

Já no domingo (26), quando o nível da água diminuiu, as equipes da Secretaria de Obras e voluntários realizaram o trabalho de limpeza das ruas que estavam cobertas de lama.

Diversas estradas da zona rural foram interrompidas por causa de deslizamento de terras, e pontes foram danificadas impedindo o tráfego de veículos.

A grande preocupação da administração é conseguir reestruturar tudo antes da volta às aulas, no dia 10 de fevereiro e não colocar em risco o transporte dos alunos.

O local mais afetado do município foi o distrito de Tabajara, situado às margens do rio Manhuaçu, onde o nível da água chegou atingir dois metros de altura, e só baixou na tarde de domingo.

A equipe da Secretaria de Assistência Social está no distrito prestando assistência às famílias afetadas, cerca de 100 pessoas deixaram suas casas durante a enchente e foram para os pontos de apoio, e uma família está desabrigada.

Os profissionais e as máquinas da prefeitura estão trabalhando desde a última segunda (27), para retirar parte da terra que deslizou e reparar as pontes danificadas, liberando as estradas rurais que foram mais prejudicadas.