INHAPIM: Concluída a implantação de água tratada e gratuita para os moradores da vila São Cristóvão

INHAPIM – A água é o mais crítico e importante elemento para a vida humana. Compõe de 60 a 70% do peso corporal, regula a temperatura interna e é essencial para todas as funções orgânicas. Em média, o organismo humano precisa de 4 litros de água por dia para o bom funcionamento intestinal, ou seja, água limpa e tratada é questão de saúde pública.

Pensando nisso, na última sexta-feira (7), a prefeitura de Inhapim concluiu e entregou aos moradores da Vila São Cristóvão, localizada às margens da BR-116, próximo ao Barracão do Produtor Rural, a implantação de um sistema de captação, tratamento, armazenamento e distribuição de água aos moradores do local.

A obra foi possível graças a doação de quatro reservatórios de 20 mil litros cada, modelo tipo taça, oriundo do governo do Estado de Minas Gerais, além de um grande esforço financeiro do próprio município, que permitiram a aquisição de filtro, bomba de captação de água, construção de um cômodo para abrigar os equipamentos de tratamento e instalação elétrica e hidráulica.

Para o prefeito Márcio Elias, o Marcinho, levar água tratada e de qualidade para todas as comunidades é um objetivo desejado por sua gestão. “A água é um elemento essencial para a vida de todas as espécies, sendo responsável pelo transporte de nutrientes em nosso organismo, regulador da temperatura corporal, participa de todas as reações químicas no nosso organismo, entre tantos outros fatores importantes para a vida, principalmente no que se refere a saúde e alimentação. Além da Vila São Cristóvão, levamos água tratada para Tabajara (através da Copasa) e para o distrito de Bom Jesus do Rio Preto, em uma ação promovida diretamente pela prefeitura e sem ônus para a população”, pontuou.

O prefeito Marcinho esclareceu ainda que o distrito de Jerusalém é o próximo beneficiado com a instalação deste tipo de reservatório, e em breve dará início as obras de construção da base de instalação, bem como do cômodo que abrigará todo o novo sistema de captação, tratamento, e distribuição de água no distrito.

Assessoria de Comunicação