Inhapim celebra 86 anos de emancipação política

INHAPIM – Em 17 de dezembro de 1938 Inhapim deixava sua terra mãe Caratinga para trilhar o seu próprio destino. Aquele passarinho que deixou o ninho e aprendeu a voar. Seu primeiro prefeito foi o médico Dr. Guilhermino de Oliveira, que além de pessoas, cuidou carinhosamente do recém-criado município. De lá para cá foram muitas conquistas, mas o ápice de desenvolvimento foi registrado ao longo dos últimos oito anos, na gestão do prefeito Marcinho e do vice-prefeito Sandro da Saúde.

Já foram mais de 130 obras entregues a população nos últimos anos destacando-se a aquisição do terreno e construção do Parque de Exposições Onofre Elias dos Santos, aquisição e reforma do prédio do antigo Lar da Criança, construção das Creches Municipais Enedina Soares de Lima Sayago no centro da cidade e Leonídia Maria da Silva no bairro Santo Antônio, além da entrada do município na área de abrangência da SUDENE e a conquista de uma agência do Banco do Nordeste do Brasil – BNB.

COMEMORAÇÃO

Para celebrar todas essas conquistas na noite de sábado (14) a Prefeitura de Inhapim preparou uma programação toda especial para os inhapinhenses e seus convidados, iniciando-se pelo desfile da parada de natal percorrendo as ruas Osvaldo Silva Araújo e Alberto Azevedo até chegar no parque de exposições onde foi servido um delicioso churrasco com arroz carreteiro para todo o público presente.

As atrações musicais foram um show à parte dentro da programação especial dos 86 anos de Inhapim, a dupla Rafa e Pipo Marques e o cantor Thiago Martins contagiaram os inhapinhenses proporcionando alegria e muita diversão para todo público presente, relembrando sucessos consagrados d música brasileira e também de autoria própria.

Em seu discurso, o prefeito agradeceu, primeiramente, a Deus e a população inhapinhense por ter lhe proporcionado a oportunidade de ser prefeito de Inhapim, um sonho cativado por muitos anos e consagrado pelo povo nas urnas; “Obrigado pela presença de todos vocês. Eu tive um sonho de ser prefeito de Inhapim e nestes oito anos de gestão eu vivi este sonho. Agradeço primeiramente a Deus, aos meus familiares e amigos e a cada servidor do nosso município, em especial ao meu vice-prefeito e amigo Sandro Adriano, futuro prefeito de nossa Inhapim. Sandro meu amigo, desejo êxito e muito sucesso em sua gestão. Deus te abençoe meu irmão! Valeu Inhapim!”, finalizou.

