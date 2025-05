Inhapim avança na construção de políticas culturais

INHAPIM- Na noite da última quarta-feira (14), o Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Inhapim foi cenário de um importante momento para a cultura local: a realização da Primeira Oitiva com Agentes Culturais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2025 – 2º Ciclo. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reuniu uma diversidade de vozes do setor cultural — entre artistas, produtores, mestres da cultura popular e representantes de diferentes segmentos culturais do município.

A iniciativa integra as etapas preparatórias da implementação da PNAB no município e teve como principal objetivo escutar diretamente a comunidade cultural, colhendo sugestões, demandas e propostas que possam contribuir com a formulação de políticas públicas mais eficazes e alinhadas à realidade local.

A programação teve início às 18h com a abertura oficial conduzida pela secretária de Cultura e Turismo, Astrid Maciel Motta, que destacou a importância da participação popular na construção das políticas culturais. Na sequência, os participantes foram acolhidos com uma breve contextualização sobre a PNAB e o papel estratégico das oitivas no processo de escuta ativa e gestão democrática da cultura.

O primeiro bloco do encontro contou com duas palestras de destaque. A historiadora e mestre em patrimônio cultural Maria de Lourdes abordou o tema “Patrimônio Cultural e Participação Social nas Políticas Públicas”, enfatizando o valor das identidades locais e da escuta qualificada. Em seguida, o produtor cultural Camilo Lucas trouxe a palestra “Cultura em Movimento – Experiências e Perspectivas”, na qual compartilhou reflexões e práticas no campo da gestão cultural.

O ponto alto da noite foi o segundo bloco, dedicado à Oitiva Participativa. Após a apresentação da metodologia pela equipe organizadora, os agentes culturais se deslocaram até o refeitório da prefeitura, onde participaram de uma dinâmica interativa em grupos temáticos. Etiquetas coloridas identificavam os diferentes segmentos culturais — como música, artes visuais, audiovisual, teatro, cultura popular, entre outros — permitindo uma troca rica de ideias, desafios e propostas.

As contribuições registradas durante a dinâmica serão sistematizadas pela equipe técnica da Secretaria de Cultura e Turismo de Inhapim e enviadas ao processo nacional de escuta pública da PNAB 2025. Essas informações servirão de base para a elaboração dos editais que nortearão os investimentos culturais nos próximos anos.

A forte presença dos agentes culturais e o clima de escuta colaborativa reforçaram o compromisso do município com a construção de uma política cultural participativa e inclusiva. A oitiva foi um passo importante para consolidar um espaço de diálogo permanente entre o poder público e os fazedores de cultura, fortalecendo a cultura inhapinhense em suas múltiplas expressões.