Inhapim adquire mais um veículo 0KM

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim adquiriu mais um veículo 0km para ser investido nas atividades inerentes a secretaria de Educação.

Trata-se de um veículo modelo Chevrolet Spin, com capacidade para sete passageiros que atenderá prioritariamente os profissionais da educação nas atividades da pasta. “Quem acompanha as atividades da gestão municipal liderada pelo prefeito Marcinho e pelo vice-prefeito Sandro da Saúde, observa que a renovação da frota em todos os setores da administração vem recebendo investimentos. Especificamente na área de educação, em primeiro lugar, priorizamos nossos alunos que necessitam do transporte escolar, e já adquirimos mais de uma dezenas de ônibus “amarelinhos”, agora, decidimos investir também em nossos servidores que necessitam de deslocamento para atendimento das escolas, principalmente nossas supervisoras de ensino, que terão neste veículo uma ferramenta de trabalho ágil e confortável para atender com presteza e carinho nossos alunos” informou Carla Ervilha, secretária de Educação.

O vice-prefeito Sandro Adriano lembrou que Inhapim passa pelo maior investimento já feito em infraestrutura da rede escolar do município em toda sua recente história. “Inhapim está vivendo um processo de transformação na infraestrutura da rede escolar muito grande. São aproximadamente 5 milhões de reais sendo investidos em aquisição de imóvel, construção de quadras, reformas e construção de escolas, tudo isso para atender nossos alunos e seus responsáveis da melhor maneira possível. Já a compra deste veículo 0km, ferramenta de trabalho que deverá ser utilizado administrativamente nas ações da secretaria de Educação, só vem coroar todo este esforço promovido pelo nosso prefeito Marcinho em favor de uma educação de qualidade e que atenda os anseios de nossa população”.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, utilizou suas redes sociais para dizer que educação é a principal bandeira do seu governo, e que investir na educação é um compromisso assumido com toda população inhapinhense. “Entregamos para nossa secretária municipal de educação Carla Ervilha, um veículo modelo Chevrolet Spin 1.8 0km. Educação sempre foi e será considerada o maior investimento em nossa gestão”, finalizou.

