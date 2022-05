Inhapim acelera pavimentação de ruas e leva calçamento para Novo Horizonte

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim está promovendo o maior investimento em drenagem pluvial e calçamento de sua história. Nessa última quarta-feira (11), foi a vez do prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, o secretário de Obras Welisson Abrantes Martins e o representante da deputada federal Alê Silva (PL/MG) Juscélio Marcos, reunir com os moradores do distrito de Novo Horizonte para juntos anunciarem a pavimentação da rua João da Mata Assunção, a “Rua do Caju”, como é conhecida.

O prefeito Marcinho informou que os recursos para pavimentação da rua João da Mata Assunção já se encontram nas contas da prefeitura, e em junho deverá iniciar as obras de calçamento na comunidade de Novo Horizonte. “Estamos aqui hoje reunidos com a comunidade do distrito de Novo Horizonte para anunciar o calçamento da rua do Caju, vamos concluir todo o calçamento desta rua graças a indicação de uma emenda parlamentar especial que já se encontra depositada no caixa da prefeitura, emenda está destinada pela deputada federal Alê Silva (PL/MG), a qual externo minha gratidão em nome de todo povo inhapinhense. Agradeço ao Juscélio Marcos, apoiador da deputada em nosso município por fazer esta ponte, esta interlocução entre a administração municipal e a parlamentar fazendo com que os recursos por ela destinados cheguem até Inhapim. Na vida e na política temos que ter palavra, saber ouvir e dialogar, respeitando todas as diferenças, mantenho meu compromisso com o deputado federal Mauro Lopes e estadual Tito Torres, mas estamos abertos ao diálogo e as boas ações que favoreçam o nosso município, não recusamos emendas parlamentares e todos aqueles que queiram ajudar no desenvolvimento de Inhapim encontrarão em nossa gestão, portas abertas para parcerias” comentou o prefeito Marcinho.

O secretário de Obras Welisson pediu para a comunidade acompanhar de perto os trabalhos de pavimentação da rua João da Mata Assunção. “Peço a colaboração da comunidade do distrito de Novo Horizonte para acompanhar de perto os nossos trabalhos de calçamento da rua do Caju, informando a realidade vivenciada pelos moradores em períodos de chuva, pois caso haja necessidade, vamos adequar o projeto de acordo com as necessidades reais da população. Aproveito a oportunidade para informar que as obras iniciarão em meados de junho, assim que finalizarmos os trabalhos de implantação da drenagem das ruas José Augusto Rodrigues e Ilídio Alves de Carvalho em Itajutiba, iniciaremos os trabalhos de drenagem aqui em Novo Horizonte”, afirmou o secretário.

O representante da deputada federal Alê Silva, Juscélio Marcos, agradeceu a parceria com o prefeito Marcinho que possibilitou a chegada de recursos até o distrito de Novo Horizonte, e afirmou que a parlamentar mineira indicará ainda este ano, mais recursos via emenda especial para o distrito de Novo Horizonte. “Estamos contentes com o início das obras de calçamento da rua do Caju aqui em Novo Horizonte, e somos gratos ao prefeito Marcinho e ao vice-prefeito Sandro da Saúde, e também a deputada federal Alê Silva pela parceria em trazer benefícios para Inhapim”, concluiu Juscélio.