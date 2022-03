INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA

Morador pede providências para esgoto a céu aberto e asfaltamento de rua do Bairro Aparecida

CARATINGA- Infraestrutura e qualidade de vidam pautam os pedidos de um morador da Rua Afrânio Vieira Coimbra, Bairro Aparecida. Ele pede providências para a situação de um esgoto a céu aberto na rua e asfaltamento da via.

Paulo Henrique conversou com a reportagem e relatou os transtornos enfrentados com o intenso mau cheiro no local. “Já tem dois meses que viemos enfrentando esse absurdo na nossa rua, que já não tem uma saída, não tem uma infraestrutura boa e nossos governantes deixam a desejar. No caso aqui, já denunciamos, falamos com os vizinhos de cima e ninguém toma providência alguma em relação a isso. Ontem (terça-feira) à tarde, por exemplo, quando vim aqui estava dando bicho. A situação está caótica e com esse calor acaba complicando e piorando ainda mais”.

Ele relata que os moradores ainda aguardam um posicionamento das autoridades, em busca de solucionar esta questão. “A Prefeitura de Caratinga não apresentou nenhuma alternativa, nenhuma solução, estamos aguardando e enquanto isso, por aqui muito mosquito, podemos pegar uma doença, então, ficamos de mãos atadas. Antes estava ainda um pouco parada, hoje ainda tem uma água corrente até lá na frente e o mau cheiro está insuportável. Pedimos providência para essa situação e também para a rua em si, não dá pra conviver dessa forma”.

Paulo pede por melhorias na rua e demais medidas necessárias para o dia a dia dos moradores da Rua Afrânio Vieira Coimbra. “É um apelo que fazemos, já tem um bom tempo que estamos sofrendo com essa questão de infraestrutura, só foi passado para a gente o que seria feito e até agora nada foi feito. Referente à rua mesmo, falaram que iam fazer o asfalto, até hoje não foi feito, só abriram a rua lá em cima. Ficamos nesse isolamento, sem medidas necessárias para saber se vai ser feito da forma que precisamos. Da forma que está, não está fácil. As duas saídas já foram alvos de acidentes. A rua sofre com esses problemas e pedimos essa atenção”.

A reportagem fez contato com a assessoria de comunicação da prefeitura de Caratinga, mas não obteve resposta até o final dessa edição.