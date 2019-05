Influenza: Cobertura vacinal atinge 62,93% em Caratinga

DA REDAÇÃO- Minas Gerais ainda precisa vacinar cerca de 2,3 milhões de pessoas do total do público elegível para atingir a meta de 90% na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A cobertura vacinal no estado está em 64,85%, ou seja, 3.682.815 doses foram aplicadas. Crianças e gestantes, historicamente, são os públicos que menos procuram a vacina. Entre esses grupos, a cobertura atual é de 60%.

Em Caratinga, até o momento, 62,93% do público alvo já foi vacinado. 16.427 doses aplicadas. Em relação a municípios da região, São Domingos das Dores atingiu a cobertura de 105,9% de seu público; em seguida está Vargem Alegre com o percentual de 103,78%.

Público elegível

Em sua 21ª edição, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza ampliou a vacina para crianças na faixa etária de seis meses a menores de seis anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias). Além das crianças, fazem parte do público da campanha adultos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, povos indígenas, profissionais das forças de segurança e salvamento, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Para as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independe da idade, conforme indicação do Ministério da Saúde em conjunto com sociedades científicas, mantém-se a necessidade de prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentada no ato da vacinação.

Cenário epidemiológico

Em Minas Gerais, até o dia 08/05, foram notificados 828 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Do total de casos notificados com amostras já processadas, 33 foram confirmados como SRAG causados pelo vírus da Influenza (gripe) e 73 casos como SRAG por outros vírus respiratórios. Dos 33 casos de SRAG causados pela Influenza, 31 foram de Influenza A/(HINI)pdm09, 1 por Influenza A (H3N2) e 1 por Influenza B. Já em relação às mortes, até o momento, foram notificados 73 óbitos por SRAG. Desses, 5 apresentaram associação a vírus respiratórios, sendo que um (1) foi ocasionado pelo influenza A (H1N1)pdm09, no município de Belo Horizonte. Os outros quatro (4) foram associados a outros vírus respiratórios e foram registrados em Belo Horizonte (2), Unaí (1) e Governador Valadares (1).