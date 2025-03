Influenciadora digital em Manhuaçu é presa pela PC durante operação contra jogos ilegais

MANHUAÇU – Nesta quinta-feira (20/03), a 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão contra uma influenciadora digital investigada por promover jogos de azar ilegais, como o “Jogo do Tigrinho”.

A ação integrou uma operação em várias cidades do país coordenada pela Polícia Civil do Ceará, com desdobramentos em diversas cidades do país. Foram apreendidos carros de luxo, equipamentos eletrônicos, relógios, óculos e bolsas de luxo.

A influenciadora utilizava suas redes sociais para divulgar plataformas de apostas não regulamentadas, incentivando seguidores a participarem de jogos de azar. Essas práticas, além de ilegais, têm causado prejuízos financeiros significativos a famílias brasileiras, levando ao endividamento e, em casos extremos, à destruição de lares. A ostentação de riquezas obtidas por meio dessas atividades ilícitas serve de referência negativa para os jovens, perpetuando a falsa ideia de que é possível enriquecer rapidamente sem esforço.

O “Jogo do Tigrinho”, também conhecido como Fortune Tiger, é um exemplo de jogo de azar que ganhou notoriedade no Brasil devido à sua ampla divulgação por influenciadores digitais. Esse jogo de caça-níqueis online promete prêmios elevados em curto espaço de tempo, atraindo um número crescente de brasileiros. Entretanto, a prática é considerada ilegal no país, conforme a Lei de Contravenções Penais, devido aos riscos financeiros que acarreta aos participantes, além da utilização de uma plataforma ilegal, a qual não possui qualquer controle das formas de operação.

Além disso, a promoção desses jogos por influenciadores digitais contribui para a normalização e glamourização de atividades ilícitas, influenciando negativamente jovens e adultos. Tais práticas podem levar os promotores a responder por diversos crimes, incluindo contravenções penais e delitos contra a economia popular.

Fonte: Portal Caparaó