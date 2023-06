Influencer de Imbé de Minas participa de São João da Thay

Em São Luís (MA), o São João da influenciadora Thaynara OG reuniu vários famosos e criadores de conteúdo para celebrar as belezas e o folclore do Maranhão.

O influencer Jeisivam Silva, de Imbé de Minas, criador do perfil @futricasefofocasoficial participou do evento e registrou alguns cliques com vários famosos do mundo da internet.

O evento social tem fundos arrecadados para a Unicef