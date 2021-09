Infiltração e tráfego de veículos pesados afetaram estrutura do Menino Maluquinho

Artista plástico que construiu a estátua esteve em Caratinga para avaliar monumento; reforma terá duração de duas a três semanas

CARATINGA– A estátua do Menino Maluquinho começa a ser restaurada nesta segunda-feira (13), após a constatação do risco de queda da cabeça do monumento. Nesta sexta-feira (10), a Prefeitura de Caratinga recebeu o artista plástico João Rosendo, que construiu a estátua. Ele foi recepcionado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Humphrey Lima.

O artista João Rosendo conversou com a imprensa. Inicialmente, destacou as características da obra que possui 10 metros de altura, contando com a base. “É uma escultura feita a partir de isopor e depois coberta com fibra de vidro, também com massa plástica, enrijecedora. Por dentro da estátua existem duas colunas que pegam numa fundação da parte do pedestal até o ombro do Menino Maluquinho. Dali para cima outra coluna de concreto que vai até o final da panela”.

Rosendo enfatizou que não há risco de desabamento do monumento. “A cabeça inclinou um pouco, devido à infiltração, água que entrou modificando o peso, dando uma ligeira inclinada para a esquerda. Mas, já vamos fazer a chamada sangria para retirar a água que se encontra dentro da escultura e depois fazer o reforço total da cabeça e de todo o corpo. Vamos fazer uma nova impermeabilização, começando da panela. Estive lá em cima na parte da panela. Depois a parte do acabamento em cima dessa impermeabilização e reforço que será feito”.

Outra observação do artista é de que uma outra situação teria abalado a estrutura da estátua. “Também existe a possibilidade que não podemos afirmar com certeza, essa passagem de blocos de granito que causa uma trepidação muito grande. Já com problema da infiltração houve um pequeno deslocamento da cabeça”.

O secretário Humphrey Lima lembra que a Prefeitura teve conhecimento de problemas que afetavam a estátua, a partir da observação de moradores dos bairros Rodoviários e Santa Zita, que passam pelo local diariamente. “Eles notaram que a cabeça do Menino Maluquinho tinha dado uma inclinada. Imediatamente a prefeitura veio, interditou o monumento, fizemos contato com João Rosendo, o artista plástico autor da escultura. Ele nos passou algumas recomendações como escorar a cabeça com o andaime. Fizemos os voos de drone, mandamos as imagens para ele, que ficou de vir in loco para fazer a conferência. Foi constatado agora, devido à trepidação, proximidade com a BR-116, passam muitas carretas, veículos pesados e também algumas infiltrações na estrutura. A Prefeitura vai tomar as devidas providências para que o monumento possa ser restaurado”.

O executivo irá arcar com todo o custo da manutenção da obra, que foi inaugurada no ano de 2003. “Essa reparação, medida protetiva tem que ser feita e ficou ao longo de vários anos sem nenhuma providência. E agora o governo do Doutor Welington vai adotar todas as providências cabíveis”, afirma Humphrey”

A estimativa é de que a reforma será concluída no período de duas a três semanas.