Infestação de ratos no Bairro Santa Zita

Conforme a Prefeitura, moradores e comerciantes da localidade têm realizado o descarte de lixo fora dos horários e em fins de semana, onde não há coleta

CARATINGA- Repercutiu nas redes sociais um vídeo em que a população flagrou infestação de ratos na Rua Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Santa Zita, nas imediações do posto de saúde e da Creche Municipal.

Por meio de nota, a Prefeitura de Caratinga informou que tem realizado ações educativas visando orientar a população sobre a importância de colocar o lixo na rua apenas no horário de coleta para evitar a proliferação de roedores e outros animais. “Constata-se, no entanto, que estas orientações não vêm sendo seguidas, nem pelos moradores, nem pelos comerciantes da localidade que realizam o descarte de seu lixo, fora dos horários e em fins de semana, onde não há coleta. Desta forma, cria-se um ambiente favorável para a proliferação de roedores, uma vez que quando eles encontram alimentos eles se instalam e procriam”.

Diante da gravidade do fato, a Vigilância Sanitária irá notificar os estabelecimentos comerciais da localidade que estão realizando o descarte de lixo no local.

“A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos fará a instalação de um contêiner para armazenamento de lixo no local para minimizar a situação e mais uma vez, realizar ação educativa junto aos moradores instruindo quanto o horário da coleta de lixo e a importância de pôr o lixo na rua apenas no horário que o caminhão passa”, disse.

A Seção de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga disse que estaria no local na tarde desta segunda-feira (28) para avaliar as medidas necessárias para o efetivo controle dos roedores no local.