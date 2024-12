Indivíduo preso por porte ilegal de arma e munições

MANHUAÇU – Um indivíduo, 23 anos, foi preso neste domingo (15) por porte ilegal de arma e munições. A prisão ocorreu no bairro Santa Terezinha, em Manhuaçu.

Durante operação, a equipe policial visualizou um casal no banco traseiro de um veículo de aplicativo e o homem ao perceber a presença da PM, demonstrou nervosismo e inquietação dando a entender que poderia estar portando algo ilícito.

Diante da suspeição, eles foram abordados e ao ser realizada busca pessoal no indivíduo foi localizada uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, com onze munições e numeração raspada.

Diante da situação o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências.