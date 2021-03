Indivíduo preso depois de roubar moto e assaltar em farmácia

CARATINGA – Um indivíduo de 31 anos foi preso pela Polícia Militar neste último domingo (21), depois de roubar uma moto e assaltar em uma farmácia que fica na rua Capitão Paiva, bairro Esperança.

O roubo da moto Honda XRE 190 de cor vermelha, aconteceu por volta de 8h30. A vítima, que trabalha como mototaxista, disse que recebeu uma ligação, pedindo o transporte com origem na rua Ângelo Porcaro, no bairro Esperança. O mototaxista foi ao local e apanhou um passageiro de estatura mediana, usando blusa de cor cinza, com uma máscara verde camuflado tipo do exército, e deslocou sentido a rua Capitão Paiva. Em determinado momento, quando passavam pela rua José Trindade Bento (antiga rua Muriaé), no bairro Santa Cruz, o autor anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo, mandando que o condutor descesse do veículo, falando ainda que só queria a moto e a utilizaria para fazer um assalto, e desceu sentido à rua Capitão Paiva.

Durante deslocamento da Polícia Militar para fazer contato com a vítima, a Central de Operações informou que uma pessoa relatou que um indivíduo com as mesmas características daquele que roubou a motocicleta, teria praticado um assalto na farmácia que fica na rua Capitão Paiva e fugido.

ASSALTO EM FARMÁCIA

Uma funcionária contou que o autor chegou à farmácia e anunciou o assalto, exibindo uma arma de fogo, exigindo que ela passasse o dinheiro do caixa. Foram roubados oito aparelhos de barbear, dez barras de chocolate e R$ 294,50.

O autor estava em uma motocicleta grande, de cor vermelha, e usava uma blusa com capuz, óculos escuros, máscara verde camuflada, tipo do exército brasileiro, tendo estatura mediana, sendo portanto, o mesmo que havia roubado a moto.

Militares observaram imagens de câmeras de monitoramento e levantaram informações que ajudaram na localização da motocicleta, que estava escondida atrás de uma residência no bairro Portelinha. Dentro desta casa foi encontrado um revólver calibre 32.

Informações da mulher do autor levaram ao seu paradeiro. Ele foi localizado e durante a abordagem os militares recolheram R$ 217,00.

Ele foi conduzido para a delegacia onde foi instaurado inquérito.