Indivíduo flagrado com drogas no bairro São José, em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Nesta terça-feira (19), um indivíduo foi flagrado com drogas na rua Antônio Sabino, bairro São José, em Piedade de Caratinga.

Durante um policiamento ostensivo no bairro São José, uma guarnição da Polícia Militar notou atitude suspeita de um homem, que ao perceber a viatura, jogou uma sacola plástica no beco de uma residência, “local conhecido por ser utilizado por traficantes de drogas no bairro São José”, frisa a PM.

Foi realizada uma abordagem e encontrada a quantia de R$40,00, além de seu aparelho celular. Durante a busca no beco da residência, foi localizada a sacola plástica contendo vinte pedras de crack.

Os materiais e o autor foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.