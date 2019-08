Confira o desempenho dos municípios da região no quesito Desenvolvimento Tributário e Econômico

DA REDAÇÃO- A Fundação João Pinheiro (FJP) publicou, na quarta-feira (31/7), a atualização do Perfil Municipal na plataforma do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Disponível para todos os 853 municípios do estado, o perfil é gerado a partir da seleção de indicadores que compõem a base de dados do IMRS.

Além da atualização do Perfil Municipal, a plataforma também ganhou novo design e análises de dados mais completas e abrangentes. De fácil acesso, a plataforma fornece aos gestores públicos e à sociedade subsídios para elaboração e avaliação das políticas públicas e para alocação de recursos financeiros, materiais e humanos no âmbito local.

Ao consultar o Perfil Municipal, o usuário encontra informações como a área total do município e sua inserção nas diferentes regionalizações do estado, o número de habitantes e a densidade populacional. O perfil também disponibiliza o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município, a posição da localidade nos índices do IMRS e análises sobre as dimensões Educação, Saúde, Renda e Emprego, Finanças Públicas, Cultura, Esporte e Lazer, Segurança Pública, Assistência Social, Saneamento Básico e Habitação, Meio Ambiente e Demografia.

O ÍNDICE

Calculado pela FJP a cada dois anos, o IMRS mede a responsabilidade social conjunta das três esferas de governo a partir de 44 dos 700 indicadores que constituem a base de dados da plataforma. Os indicadores selecionados para o cálculo do índice retratam as prioridades de políticas e programas públicos, a situação existente em cada município e os esforços empreendidos para alterá-la.

“Medir a responsabilidade social da administração pública não é tarefa simples. A União, os Estados e os Municípios são pressionados a dar respostas efetivas a muitos problemas como o déficit público, a oferta insuficiente de serviços de saúde, melhorias no ensino público, a assistência social, o desemprego persistente, a violência e muitos outros. Os índices refletem a situação nestas dimensões, o que é reflexo das intervenções ao longo dos anos”, cita o estudo.

Em relação ao IMRS que varia entre 0 e 1, com dados que se referem a 2016, Caratinga obteve o índice 0,675. Por indicador, os índices foram: saúde (0,723); educação (0,654); vulnerabilidade social (0,715); segurança pública (0,609); saneamento e habitação (0,568) e cultura, esporte e lazer (0,774).

Índice de Desenvolvimento Tributário e Econômico – IDTE

O estudo traz inúmeros indicadores. Para esta edição, o DIÁRIO tratará dos resultados do IDTE ano 2017, que expressa o desempenho econômico da administração municipal, à luz da composição de suas receitas tributárias e transferências do ICMS, do IPVA e do FPM. Este foi o primeiro ano de gestão dos prefeitos eleitos em 2016. “Portanto, o indicador tem o intuito de auferir a capacidade de financiamento dos serviços ofertados e prestados à sociedade a partir das principais receitas correntes da administração municipal”, cita o documento.

O indicador possibilita medir o grau de desenvolvimento econômico a partir das receitas que têm como fato gerador as atividades econômicas presentes no município. Do ponto de vista das políticas públicas, a questão também é relevante, pois permite identificar, com maior clareza, áreas mais carentes de ações proativas, por parte do poder público, visando criar melhores condições para o seu desenvolvimento.

Quanto maior o indicador, maior o grau de desenvolvimento da economia do município e, consequentemente, maior a capacidade da administração pública de financiamento de suas atividades com receitas geradas por sua base econômica; quanto menor o indicador, menor o grau de desenvolvimento do município, e maior, portanto, sua dependência de transferências de outros níveis de governo para a cobertura e financiamento de seus gastos.

Os municípios de maior e menor nota do estado, obtiveram pontuação 88,47 e 0,00, respectivamente. O IDTE dos municípios da região teve a seguinte evolução: