Caratinga está em 169° lugar no ranking de cidades pequenas

DA REDAÇÃO- O Instituto de Longevidade Mongeral Aegon lançou a segunda edição do Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade (IDL), que tem como objetivo avaliar o preparo de 876 municípios brasileiros para a longevidade da população.

Presente no estudo, Caratinga está em 169° lugar no ranking dos municípios com até 104 mil habitantes, aproximadamente. De acordo com os resultados, que levam em consideração 50 indicadores, o município apresenta preparo satisfatório para a longevidade. Ocupam as 168° e 170° posições, os municípios de Navegantes/Santa Catarina e Itabirito/Minas Gerais, respectivamente.

Em relação à avaliação realizada no ano de 2017, Caratinga melhorou seus índices em bem-estar, educação e trabalho, finanças e indicadores gerais. Os resultados caíram para habitação, saúde, cultura e engajamento.