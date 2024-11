INCENTIVO À LEITURA

Feira Literária José Lacerda da Cunha chega a sua nona edição

CARATINGA – No Dia Nacional do Livro, 29 de outubro, a Academia Caratinguense de Letras realizou a nona edição da Feira Literária José Lacerda da Cunha. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Fundação Educacional de Caratinga, o Lions Clube Caratinga Itaúna, o Tiro de Guerra 04-003 e o Movimento Amigos de Caratinga.

No evento a população pode ter acesso gratuito a obras dos mais diferentes gêneros e estilos. Os voluntários das instituições parceiras recolhem livros doados pela comunidade e os deixam disponíveis ao público. “Temos o dever de estimular a arte de ler. Fico empolgado ao ver a participação de jovens, estão levando os livros e declarando que leem 200 páginas em um dia. Isso nos enche de orgulho”, declarou o presidente da Academia Caratinguense de Letras, professor José Aylton de Mattos.

Desde sua primeira edição, o evento leva o nome do professor José Lacerda da Cunha, escritor e membro fundador da ACL falecido em julho deste ano. Eugênio Maria Gomes, diretor geral da UNEC TV, lembra o papel do homenageado na criação do projeto. “Mais do que nunca devemos reconhecer o valor desse grande mestre. Este ano, infelizmente, ele não está mais conosco, mas acompanhou ativamente a feira por oito anos. Nós levamos o legado dele para a vida, todo o aprendizado que tivemos com ele, toda a importância que ele dava para os livros e o grande educador que ele era”, afirmou.

Pela primeira vez, a Feira Literária teve como sede a Casa Ziraldo de Cultura, por estar inserida na programação do Circuito Literário Ziraldo Alves Pinto. De acordo com o cartunista Edra, organizador do circuito, a programação se estende até o final de novembro. “Estou muito feliz com essa parceria. Abrimos o nosso evento no dia 24 de outubro, o Dia Ziraldo, com a exposição ‘O Legado de Ziraldo’. No dia seguinte tivemos o lançamento do livro ‘Para Morrer Como Um Passarinho’, do Daniel Dornelas. E agora temos a felicidade de trazer a feira no Dia Nacional do Livro. Vamos dar sequência com uma programação bem diversificada, com exibição de documentário, exposições, teatro e dança”, revelou.

Para todas as idades

Entre os frequentadores da Feira Literária estava a dona de casa Pâmela Monteiro. Ela elogiou a diversidade de títulos e aproveitou a oportunidade para levar para casa tanto livros de seu interesse quanto obras infanto-juvenis para os filhos. “Encontrei desde literatura clássica até aquela mais voltada para o entretenimento. Gosto muito de ler, e me aprofundei nesse hábito durante pandemia. Minha filha mais nova ainda não foi alfabetizada, mas sempre me pede para que eu leia histórias para ela antes de dormir. Agora com mais livros vou ter algumas opções”, contou.