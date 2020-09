INCÊNDIOS FLORESTAIS

Duas ocorrências foram registradas nos últimos dias

CARATINGA – Nesta época do ano, a vegetação seca, a baixa umidade do ar e a falta de chuva contribuem para o aumento dos incêndios. Mas o grande vilão continua sendo o homem. Apesar de intensas campanhas coordenadas entre a prefeitura de Caratinga, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar de Meio Ambiente, no último final de semana ocorreram dois incêndios em vegetações, sendo um na APA (Área de Proteção Ambiental) da Pedra Itaúna e outro na “Portelinha”, no Córrego Boa Vista, zona rural de Caratinga.

Segundo o tenente Moura, comandante do 1º Pelotão da PM Ambiental, no último domingo (6) por volta das 15h, teve início o incêndio florestal atingindo uma área estimada de 20 hectares, “formada em sua maior parte de floresta estacional remanescente de mata atlântica”.

Foi feito contato com testemunhas, que alegaram terem visto um veículo próximo ao local onde se iniciou o incêndio, mas que acabou saindo de lá.

Devido ao período seco, o fogo se espalhou rapidamente, e compareceu ao local uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que realizou o controle das chamas próximo à estrada. “Realizamos diversas diligências para tentar identificar possíveis autores, contudo até o fechamento da ocorrência estes não foram identificados”, explicou o tenente Moura.

A Polícia Militar de Meio Ambiente solicita a toda população que entre em contato pelo 181 ou pelo 190 e repasse quaisquer informações sobre a autoria desse incêndio criminoso, o sigilo é garantido.

OUTRO INCÊNDIO

Enquanto a equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente realizava o atendimento de diligências em busca do autor do incêndio florestal na APA Pedra Itaúna, outro se iniciava nas reservas da “Portelinha”.

A Polícia Militar foi acionada pelo 190 onde foi designada uma viatura do policiamento ostensivo geral que conseguiu efetuar a prisão de um indivíduo, 41 anos, que estava fazendo a limpeza do seu lote com fogo.

Ele disse perdeu o controle das chamas, e iniciou-se o incêndio florestal que consumiu mais de 40 hectares.

O autor foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil, sendo lavrado o flagrante, e também foi autuado administrativamente por causar incêndio florestal.