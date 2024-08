INCÊNDIOS ASSOLAM MEIO AMBIENTE

Somente no domingo (25), bombeiros atenderam a três ocorrências em Caratinga

CARATINGA- Seca e incêndios florestais assolam várias cidades do País nos últimos dias. Em Caratinga a situação não é diferente. Somente neste domingo (25), os bombeiros atenderam a três focos de incêndio na cidade de Caratinga, com empenho de cinco militares, aproximadamente 600 litros de água, ferramentas de combate a incêndio florestal e cerca de seis horas de trabalhos referente a incêndios em vegetação no total.

Foram atendidos dois incêndios em vegetação em área urbana. O primeiro ameaçava imóveis no Bairro Rodoviários. O fogo consumiu cerca de 800 metros quadrados de vegetação rasteira, sem vítimas ou perdas materiais relatadas. Já o outro incêndio ameaçava oficina e borracharia no Bairro Limoeiro, foco concentrado atrás do Posto Caratinga e consumiu cerca de 1600 metros quadrados de vegetação, sem vítimas ou perdas materiais relatadas.

Já na área rural foi registrado incêndio em vegetação na região do Bairro das Graças, ameaçado um pátio de veículos. Após averiguação da equipe foi constatado que se tratava de incêndio em vegetação de pasto em aclive fora da área urbana. “Por se tratar de período noturno e área de pastagem não foi feito combate por motivos de segurança da equipe que vistoriou e eliminou a possiblidade de atingir o pátio da empresa”, explicou.

De acordo com os Bombeiros, já há algumas semanas a principal operadora de celular da região está com problemas para completar ligações comuns e impossibilidade em completar ligações para o telefone de emergência 193. Por isso é possível que alguns chamados não tenham sido efetivamente repassados para as equipes.

A população pode utilizar os telefones (33) 3322-4519 ou (33) 3322-4307.