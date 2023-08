Incêndio na ‘ponte queimada’

Levantamentos preliminares apontam que foi ato criminoso

PINGO-D’ÁGUA – Um incêndio foi registrado na tarde desta segunda-feira (21) em uma ponte que faz a ligação entre os municípios de Marliéria e Pingo-d’Água. A ‘ponte queimada’ se encontra próxima à unidade de conservação do Parque Estadual do Rio Doce. Levantamentos preliminares apontam que se trata de um ato criminoso.

A equipe policial recebeu a denúncia relatando que indivíduo não identificado havia ateado fogo na ponte. Os miliares foram até o local juntamente com uma equipe de funcionários, prestadores de serviço para a unidade de conservação, composta por funcionários um vigilante e três brigadistas.

Conforme relatório da PM, o fogo atingiu parte do tablado de madeira que compõe a passarela da ponte, em uma extensão de, aproximadamente, dez metros. “As madeiras, ainda se encontrava apresentando sinais de fumegamento, com a presença de fumaça, sendo realizado um novo rescaldo pelos brigadistas com o uso de bomba costal”, informou a PM.

De acordo com a PM, durante as vistorias, “foi possível constatar que apesar de a referida ponte possuir pilares de concreto reforçado e estruturas robustas de metal, a parte dos travessões e longarinas que são feitos de madeira, apresentam-se desgastados, com sinais de podridão ou soltos”.

Levantamentos

Conforme as diligências realizadas e demais levantamentos e relato de testemunhas, o fato teria ocorrido por volta das 16h. De acordo com as informações de testemunha, ao transitar próximo ao local, identificou indícios de fogo, e ao verificar, constatou que a ponte se encontrava pegando fogo. De imediato, essa testemunha acionou a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Pingo D’água e os brigadistas de empresa Cenibra.

“O incêndio danificou parte da estrutura da ponte (passarela de madeira), em uma área central da ponte, tornando-a intransitável, denotando ser uma ação criminoso e premeditada, considerando que o autor se ocupou em atear fogo em uma área específica (centro)”, consta no relatório da PM.

Outra informação, é que na noite de segunda-feira (21), toda a região teve ocorrência de chuvas, “bem como precipitação pluviométrica durante o dia, e que as madeiras da passarela da ponte, por estarem desgastada, apresentavam sinais umidade, o que denota a possibilidade de que o autor dos fatos possa ter usado algum produto inflamável para iniciar ou manter a combustão”. Também foi observado que “o ato criminoso, além de danificar a estrutura da ponte, ainda criou condições favoráveis a ocorrência de incêndios para a unidade de conservação do Parque Estadual do Rio Doce”.

Foram realizadas as diligências e rastreamentos necessários, porém, até o final dessa edição, nenhum suspeito tinha sido identificado.