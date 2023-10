Incêndio em veículos da Prefeitura de Bom Jesus do Galho

Na madrugada deste domingo (8), veículos da Prefeitura de Bom Jesus do Galho foram incendiados. Os bombeiros militares de Caratinga se deslocaram para atender a ocorrência e se deparam com três veículos de grande porte, dois ônibus escolares da Prefeitura de Bom Jesus do Galho e um ônibus da empresa Pássaro Verde, totalmente envolvidos pelas chamas, que estavam no pátio do executivo. Funcionários da prefeitura iniciaram o combate com o caminhão pipa do município e algumas mangueiras ali presentes e fizeram a retiradas de outros veículos que estariam em risco no local.

Os bombeiros montaram o estabelecimento com duas linhas de ataque e realizaram um combate efetivo, que resultou na extinção do incêndio.

Foram utilizados aproximadamente quatro mil litros de água no combate. Após finalizados os trabalhos, foram qualificadas as testemunhas, dados dos veículos envolvidos e colhidos depoimentos. Não houve registro de vítimas. O local foi devidamente isolado com cones e fita zebrada. A Polícia Militar esteve no local e a perícia da Polícia Civil era aguardada.