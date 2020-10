Incêndio em vegetação quase atinge casas no bairro Zacarias

CARATINGA – Um incêndio de grandes proporções numa área de vegetação no bairro Zacarias se alastrou rapidamente, ameaçando casas e deixando moradores apavorados. O fogo começou por volta das 10h deste domingo (04) e perdurou até o período da tarde.

A família do servidor público municipal, Lucas Gustavo, passou por um enorme susto durante o incêndio. Lucas e sua família tiveram que sair às pressas de casa. “A gente estava em casa, quando o fogo começou. Eu lembro que ainda falei: ‘esse fogo vai virar aqui em cima’. Porque quando começa assim, enquanto não queima tudo não para. Quando a gente percebeu o fogo aqui perto de casa, a única reação que eu tive foi tirar meus sobrinhos, minha mãe e todo mundo de dentro de casa porque começou a cair fagulhas nas camas e o calor aqui estava insuportável”, contou.

O chão, o sofá, as camas e outros móveis da casa de Lucas ficaram cobertos de fuligem produzida pela queima da vegetação. Ficou irrespirável no interior da casa, que também ficou cheia de fumaça. Lucas relatou que usou o conhecimento aprendido em um treinamento de brigada de incêndio para retirar as pessoas da casa. “Eu fiz o que aprendi há um tempo, quando trabalhei na área de mineração. Lá nos fizemos brigada de incêndio. Eu molhei cobertores, enrolei meus sobrinhos, molhei minha mãe, meus irmãos e os coloquei dentro do carro que estava na garagem e usando o próprio veículo mesmo, abri o portão e saí com eles daqui, levando para casa do meu vizinho”, disse.

Os moradores disseram que pouco antes do início do incêndio um veículo teria sido visto próximo do local onde começou o fogo.

Os militares do 2° Pelotão de Bombeiros Militar foram para o local com o caminhão Auto Bomba Tanque (ABT) de combate a incêndio e também utilizaram abafadores para apagar as chamas. O incêndio também provocou danos à rede elétrica, queimando postes e fiações, deixando moradores sem energia. Uma empresa terceirizada da Cemig foi acionada e compareceu ao local.