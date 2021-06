INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA

Idoso tenta acender fogão à lenha e acaba tendo a casa incendiada

ENTRE FOLHAS – A casa de um idoso, morador do município de Entre Folhas, ficou totalmente destruída depois de ele tentar acender um fogão à lenha que ficava próximo ao seu quarto. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (7) na rua Doutor Fabinho, no bairro Barreira, próximo a uma fábrica de caixões.

Antônio Gonçalves Ramos, 60 anos, contou que estava com fósforo. Ele disse que quando percebeu, o fogo estava alto e em cima do colchão. “Queimou tudo, estou desempregado, não tenho condições de fazer nada. Eu iria cozinhar feijão no fogão à lenha, aí o palito de fósforo caiu em cima do colchão”, contou o senhor Antônio.

O sargento Lúcio, do Corpo de Bombeiro Militar, disse que a equipe foi acionada pela Polícia Militar. “De acordo com a solicitação da Polícia Militar havia uma residência pegando fogo próximo da fábrica de caixão. Chegando ao local, os próprios populares e o sargento da PM, com uma mangueira de jardim, já conseguiram combater o incêndio que tinha começado no quarto, numa cama de casal do proprietário”.

O bombeiro militar fez um alerta sobre incêndios domésticos que podem ser evitados. “Acender fogo perto de uma cama é perigoso, principalmente para os fumantes, às vezes a pessoa deixa o cigarro, sai para fazer outra coisa e pode acontecer o incêndio. No caso do proprietário da residência, o fósforo caiu na cama, e quando ele tentou apagar não conseguiu mais”, explicou o sargento Lúcio.

Os bombeiros militares fizeram o rescaldo da casa e aconselharam o morador a não deixar papelões acumulados. “O nosso trabalho foi ver como estava a situação, se a rede elétrica já tinha sido desligada ou não, inclusive foi desligada por nós, e também para fazer um rescaldo. Foram verificados todos os cinco cômodos e todos foram danificados porque queimou o forro que era de PVC. Esse morador cata papel, a gente até o orientou porque ele fica acumulando esse material colado na casa, se esse incêndio se propagasse para a área externa da casa com essa quantidade de papelão, o risco seria muito maior para residência, talvez teria queimado muito mais”, concluiu sargento Lúcio.