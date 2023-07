Incêndio em residência no Esplanada

CARATINGA – Neste domingo (9), os bombeiros militares foram acionados devido a um incêndio na rua Manoel Gonçalves de Castro, no bairro Esplanada. Os bombeiros conseguiram conter as chamas e não houve vítimas, somente danos materiais. Populares também ajudaram a apagar o fogo.

Os bombeiros foram informados a respeito do incêndio e pessoa que usou o 193 alertou que o caso era urgente, “pois tinha uma residência de dois andares pegando fogo”. Durante o trajeto, os bombeiros encontraram dificuldades para chegar ao local devido ao grande número de veículos parados e também transitando pela rua da ocorrência, o que atrasou a chegada da guarnição.

Conforme os bombeiros, assim que equipe conseguiu chegar ao endereço, deparou com o incêndio que se concentrava em três cômodos do imóvel. Populares também já entrado na casa e iniciado o combate, conseguido debelar as chamas em um dos cômodos. Os bombeiros conseguiram extinguir o incêndio nos demais cômodos e foi feito o rescaldo. “Na residência, o segundo andar não foi afetado pelo incêndio. Não havia ninguém na residência e, portanto, não sabemos precisar o número de moradores no local”, consta no boletim emitido pelos bombeiros.

A perícia técnica da Polícia Civil irá apurar as causas do incêndio.