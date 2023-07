Incêndio em padaria no Bairro Santo Antônio

Funcionários debelaram chamas com uso dos meios preventivos da própria edificação. Bombeiros vistoriaram local e identificaram vazamento de gás

CARATINGA- O Corpo de Bombeiros Militares de Caratinga foi acionado para atendimento de um incêndio em uma padaria no Bairro Santo Antônio. O incidente ocorreu às 5h45 desta terça-feira (25). Não havia clientes no local e apesar dos estragos ocasionados pelo fogo, não houve feridos nesta ocorrência.

De acordo com informações, o incêndio teve início pela área de produção e estava evoluindo para o ambiente. A padaria funciona no térreo de um prédio de quatro andares, sendo um estabelecimento de aproximadamente 200 metros quadrados divididos em área de atendimento a clientes, escritório e área de produção.

Quando os bombeiros chegaram, os funcionários já haviam debelado o incêndio na área de produção com uso dos meios preventivos da própria edificação. Não foram encontrados outros pontos de combustão, e a edificação não apresentava patologias de danos à sua estrutura ao final da inspeção.

De acordo com relatos de um dos funcionários o incêndio se iniciou quando fizeram a manipulação de um vasilhame de gás, onde o registro ou mangueira se rompeu iniciando um vazamento sem controle, que começou a se inflamar ao ter contato com as chamas de um dos fornos em funcionamento. “Primeiramente, os funcionários saíram do local temendo por sua segurança e logo após visualizaram a caixa de hidrantes dentro da área de atendimento ao cliente, fizeram sua abertura e pressurização de uma linha com três mangueiras e iniciaram o combate na área de produção tendo sucesso no combate”, destacam os militares.

Os bombeiros fizeram análise da edificação, constatando que no local foram implementados os meios preventivos previstos em Lei Estadual (luzes de emergências, placas de sinalização, extintor de incêndio e hidrante), porém o proprietário não apresentou o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que certifica que a edificação tem projeto analisado, aprovado e vistoriado pelo Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG).

A área de produção de aproximadamente 25 metros possui cerca seis vasilhames de gás P13 entre cheios, vazios e parcialmente cheios. Os bombeiros fizeram a manipulação de um dos vasilhames que aprestava vazamento, sendo sanado o vazamento e retirado do ambiente fechado. Na análise superficial do local não foram identificadas patologias que evidenciassem danos estruturais ao prédio. Foram levantados que os danos causados pelo fogo foram uma geladeira, um armário de madeira e uma prateleira de metal totalmente destruídos. Alguns vasilhames e utensílios de padeiro destruídos e também foram totalmente queimados a mochila de um dos funcionários que relatou ter perdido seus documentos pessoais e cartões de banco.

O 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Caratinga ressalta que o fato de o estabelecimento comercial ter os meios preventivos instalados e usados de forma correta foram essenciais para reduzir consideravelmente a perda e prejuízo material do proprietário nesta ocorrência.