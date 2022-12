Incêndio em mercearia no Vale Sol

CARATINGA – Por volta das 5h dessa sexta-feira(23), o Corpo de Bombeiro Militar foi acionado para combater um incêndio na rua Francisco Vitor de Assis, em uma mercearia no bairro Vale do Sol, em Caratinga.

A mercearia encontrava-se com a única porta de entrada ou saída aberta, com grande quantidade de fumaça escura, e um foco de incêndio aos fundos do lado esquerdo do estabelecimento.

A guarnição dos bombeiros armou uma linha direta com dois lances de mangueiras fazendo o combate inicial. Foi realizado rescaldo e as chamas extintas.