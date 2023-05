Incêndio em colchões provocou intoxicação de detentos em Caratinga

CARATINGA- Um incêndio foi registrado no bloco C, onde ficam duas celas do presídio de Caratinga, na noite desta terça-feira (9).

As vítimas tiveram intoxicação devido a inalação de fumaça dos colchões que os detentos colocaram fogo; algumas tiveram queimaduras. O fogo foi controlado pelos policiais penais.

Os bombeiros militares deram apoio ao SAMU e a Polícia Penal (PP) no transporte e atendimento das vítimas, maioria da cidade de Itabira, encaminhadas para UPA e Hospital CASU. Uma morte foi confirmada.

CASU RECEBE ALTA DEMANDA

Por meio de nota, o CASU informou que devido à alta demanda de urgência e emergência que o Hospital Irmã Denise recebeu nas últimas horas, todos os atendimentos eletivos ficaram suspensos temporariamente. Dentre eles: consultas, exames e visitas.

“Os plantões estão atendendo somente pacientes classificados como urgência e emergência. Inicialmente a suspensão é válida até às 00h de hoje. Agradecemos a compreensão de todos!

Tão logo o atendimento seja reestabelecido nós informaremos”, informou na noite desta terça-feira.