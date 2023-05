As vítimas do incêndio no presídio de Caratinga tiveram intoxicação devido a inalação de fumaça dos colchões que os detentos colocaram fogo, algumas tiveram queimaduras. Os bombeiros deram apoio ao SAMU e a Polícia Penal (PP) no transporte e atendimento das vítimas, encaminhadas para UPA e Hospital CASU. Uma morte foi confirmada.