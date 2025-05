Incêndio destrói oficina de motocicletas no Centro de Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA — Um incêndio de grandes proporções destruiu, na tarde desta terça-feira (13), uma oficina de motocicletas localizada na Avenida Olímpia Rocha de Oliveira, região central de Piedade de Caratinga. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém se feriu.

De acordo com Pedro Alves Neto, conhecido como Pedrinho, proprietário do estabelecimento, o incêndio começou de forma repentina enquanto ele realizava a troca de uma bomba de combustível em uma moto e seu filho trabalhava, do outro lado da oficina, utilizando uma lixadeira. Segundo Pedrinho, o tanque de combustível acabou tombando e derramou gasolina no chão. Uma faísca gerada pela ferramenta atingiu o combustível, causando uma explosão imediata e dando início ao fogo.

“Foi tudo muito rápido. Só deu tempo de gritar pra todo mundo sair porque tinha muito combustível derramado no chão. Conseguimos tirar algumas motos que estavam mais próximas da porta, mas o fogo tomou conta e não deu pra fazer mais nada”, relatou o dono, ainda abalado. Pedrinho contou que todas as peças, ferramentas, óleos e motocicletas que estavam na oficina foram destruídas. “Perdemos tudo. Agora é levantar a cabeça e tentar recomeçar. A cidade toda está me apoiando e só tenho a agradecer”, disse.

Atuação dos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Caratinga foi acionado via 193 e, ao chegar até o local, as chamas já haviam tomado completamente a oficina. Segundo o tenente Anderson, a situação era crítica devido à presença de materiais inflamáveis, como pneus, óleos e os tanques de combustível das motocicletas.

“Montamos duas linhas de combate assim que chegamos e o nosso foco foi, primeiramente, evitar que o fogo atingisse as lojas vizinhas. Depois de cerca de uma hora de combate, conseguimos controlar as chamas e realizamos o rescaldo”, explicou o tenente.

Foram utilizados aproximadamente 8 mil litros de água no combate e rescaldo do incêndio, com apoio de um caminhão-pipa para abastecimento. De acordo com os Bombeiros, ninguém se feriu na ocorrência.

Solidariedade

Com o prejuízo total e a perda do meio de sustento, Pedrinho destacou a mobilização da população local em apoio a ele e sua família. Amigos, clientes e moradores já organizam doações e campanhas para ajudar o mecânico a reconstruir sua oficina e recomeçar.