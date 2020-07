Incêndio destrói loja em Manhuaçu

MANHUAÇU – A loja da Calpen Auto Peças, situada no bairro Baixada, foi tomada pelo fogo na manhã de ontem. As chamas foram debeladas pelos bombeiros militares. A ação contou com ajuda da Polícia Militar e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que cedeu um caminhão-pipa para colaborar nos trabalhos de contenção das chamas.

COMBATE ÀS CHAMAS

Bombeiros Militares da 2ª Companhia de Manhuaçu foram acionados para combate ao fogo na loja de autopeças Calpen. No local há um prédio de três andares. O incêndio começou no segundo andar da edificação e se propagou até o terceiro. Foram acionados os bombeiros militares de serviço e de folga, inclusive de Caratinga, totalizando 29 militares para o enfrentamento ao fogo.

O combate de incêndio ocorreu externamente com apoio das autobombas de Manhuaçu e Caratinga, bem como caminhões tanque da prefeitura e caçamba elevatória de uma concessionária de energia elétrica. “O incêndio começou na loja de autopeças que tem alta carga de material combustível, como tintas, por exemplo. Apesar do foco ter sido no primeiro andar, eles se expandiu para o segundo na edificação de três andares. Isolamos prédios familiares e retiramos a carga combustível”, detalhou tenente BM Garcia.

A estrutura do prédio foi abalada e havia risco para a segurança. Uma equipe com três militares adentrou com equipamentos de proteção respiratório e roupão de aproximação para avaliar os danos e realizar o serviço de rescaldo.

Os moradores dos prédios vizinhos foram também evacuados. Após o combate a área foi liberada para a atuação da Defesa Civil, que foi avaliar a estrutura.

NOTA

A respeito desse fato, a empresa emitiu a seguinte nota:

“Surpresas nem sempre são boas. Hoje fomos assolados por uma destas. Mas são nestes momentos difíceis que percebemos o quanto temos para agradecer.

Primeiro a Deus que poupou a todos. Todos os integrantes do time da Calpen que estavam presentes na loja estão bem. Depois ao Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, Polícia Militar e SAAE de Manhuaçu que prontamente executaram com brilhantismo e eficiência suas funções.

Também aos nossos colaboradores que não pouparam esforços para nos ajudar. E não poderíamos de deixar de agradecer à tantas mensagens de solidariedade da população de Manhuaçu.

A história da Calpen se mistura à história de Manhuaçu. Temos certeza que novos capítulos virão. Coragem para recompor é o que temos neste momento.

Mais informações e detalhes sobre o acidente, aguardaremos o pronunciamento das autoridades competentes”.