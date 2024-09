Incêndio destrói 16 sucatas de veículos no bairro Zacarias

CARATINGA – Um incêndio de grandes proporções destruiu 16 sucatas de veículos no pátio da loja Carpal, que fica no bairro Zacarias.

De acordo com o sargento Silvestre, os bombeiros militares foram acionados por volta das 14h30 para o que seria um incêndio em vegetação, mas logo depois a chamada mudou para incêndio no interior de um pátio de veículos. “Tinha iniciado na vegetação, porém já tinha passado para os veículos do pátio rapidamente. Então fizemos um deslocamento com duas viaturas, uma de salvamento e uma de combate a incêndio. Chegamos aqui e nos deparamos com esse pátio de aproximadamente 400 m² já com vários veículos em chamas”, explicou o sargento.

Além dos veículos, as chamas atingiram também uma parte da área coberta do local porque tinha um amontoado de madeira que já estava se incendiando. “Então nós montamos uma linha de combate, um divisor com duas linhas, e fizemos um trabalho de combinação. Enquanto uma equipe fazia o combate a incêndio nos veículos, a outra equipe fazia o combate a incêndio no amontoado de madeira. Dessa forma a gente foi eliminando os focos de incêndio, tendo êxito em conseguir que as chamas não atingissem outros 37 veículos”.

Ainda de acordo com o sargento Silvestre, ao lado do local incendiado existe uma serraria, que apesar de estar abandonada, tem muito material de fácil combustão.

O trabalho dos bombeiros durou aproximadamente uma hora e foram utilizados no mínimo cinco mil litros de água para apagar o incêndio.

Por ser um período de seca, mesmo a vegetação sendo rasteira, contribuiu para o incêndio. “Então é importante estar relembrando a parte da limpeza dos terrenos, capina, e após a capina não fazer a queima do material, esse material precisa ser descartado e não pode ser queimado, além da situação do sujeito que é o incendiário. A maioria dos combates a incêndio a vegetação que a gente faz, raros são os que aconteceram naturalmente, a maioria deles são incêndios criminosos mesmo”, afirmou o sargento Silvestre.