Incêndio de grandes proporções atinge galpão na Região Nordeste de BH

Fogo começou na noite dessa terça-feira (11/7). O Corpo de Bombeiros segue atuando na ocorrência na manhã de hoje.

Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão no bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O fogo começou na noite dessa terça-feira (11/7) e, na manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros segue no local atuando na ocorrência. A fumaça e as chamas podem ser vistas de longe. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o imóvel é de uma empresa de montagem e manutenção de equipamentos para eventos, com armazenamento de material inflável, como madeira, plástico e isopor.

Vizinhos acionaram os bombeiros depois de escutarem o alarme de incêndio do imóvel tocar por volta das 23h. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se propagou e atingiu residências vizinhas e também a rede elétrica. Casas e barracões foram evacuados por questões de segurança.

A Polícia Militar apoia no trânsito e isolamento da área. A empresa dona do galpão não quis se pronunciar sobre o incêndio.

A Defesa Civil municipal está no local desde às 2h da madrugada vistoriando os imóveis vizinhos ao galpão. Foram vistoriados 12 residências. Em onze delas, os responsáveis foram notificados a manter o isolamento preventivo junto a divisa por risco de queda de parede do galpão.

“Aos moradores, as equipes da Defesa Civil ofereceram abrigamento e ajuda humanitária, entretanto, recusados”.

Laura de Araujo Carvalho mora na casa ao lado do galpão e passou a noite em claro. “Minha casa foi totalmente interditada. Estou na rua desde ontem a noite esperando alguma ajuda. Estou na rua, sem nada”.

Por volta das 8h, o Corpo de Bombeiros fez a troca de plantão no próprio local da atuação. As guarnições que entram no serviço na manhã de hoje estão preparados estrategicamente para dar continuidade ao combate. Ainda há focos de incêndio dentro do galpão. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que casas da região estão sem energia e ainda não há previsão de restabelecimento.

Até o momento, não há informações sobre as possíveis causas do incêndio. Não há feridos.