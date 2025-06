Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de reciclagem em Vargem Alegre

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada desta sexta-feira (27), uma fábrica de reciclagem de plástico em Vargem Alegre. O fogo começou por volta das 3 horas da manhã e só foi controlado após mais de três horas de trabalho do Corpo de Bombeiros e da equipe de apoio da prefeitura.

De acordo com o sargento Cassius, que coordenou o atendimento à ocorrência, os bombeiros foram acionados às 4h. “Nós fizemos o deslocamento até lá. Chegando no local, já havia um carro-pipa da prefeitura realizando o primeiro combate. Reformulamos a operação, pedimos para ele afastar da área quente do incêndio, colocando o veículo para atuar na área morna, apenas fazendo o rebaixamento, e efetuamos o combate com duas linhas de ataque”, relatou o militar.

A operação de combate direto ao fogo durou cerca de uma hora e meia, seguida pelo trabalho de rescaldo, que foi concluído por volta das 7h. Segundo o sargento, parte da estrutura do galpão não resistiu e acabou desabando. “Houve o colapso de parte da estrutura e uma área ficou danificada”, explicou.

Felizmente, não havia ninguém no local no momento do incêndio. “De acordo com o proprietário, o incêndio teria começado uma hora antes, às 3 horas da manhã, e a fábrica estava vazia”, informou Cassius.

Questionado sobre a quantidade de água utilizada no combate às chamas, o sargento afirmou que é difícil precisar o volume exato. “O caminhão dos bombeiros carrega cerca de 5 mil litros de água, mas utilizamos também o apoio constante do carro-pipa da prefeitura, que fez o rebaixamento direto. Por isso, não temos como calcular com precisão o total consumido.”

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.