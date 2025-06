Incêndio de grandes proporções atinge depósito de recicláveis em Reduto

Fogo consumiu veículos antigos, peças automotivas e eletrodomésticos; cerca de 15 mil litros de água foram usados no combate às chamas

REDUTO — Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada desta terça-feira (17), um depósito de materiais recicláveis localizado no km 25 da BR-262, próximo ao distrito de Barra do Jequitibá, em Reduto. O fogo se alastrou rapidamente e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, acionadas pelo telefone de emergência 193.

De acordo com os militares, as chamas consumiam uma grande quantidade de veículos antigos, geladeiras e peças automotivas, itens altamente inflamáveis que favoreceram a propagação do incêndio. A situação exigiu uma resposta imediata para evitar que o fogo se espalhasse para áreas próximas.

O proprietário do depósito colaborou ativamente com a operação, colocando à disposição uma escavadeira equipada com garra hidráulica. O equipamento foi utilizado para remover e isolar parte do material em risco, facilitando o trabalho de combate às chamas.

Durante a ação, foram empregados aproximadamente 15 mil litros de água, com apoio das viaturas ABTS e ABT do Corpo de Bombeiros. Após a extinção do incêndio, as equipes realizaram um minucioso trabalho de rescaldo, eliminando focos remanescentes e prevenindo a reignição.

Com a situação controlada, o proprietário iniciou a reorganização dos materiais no depósito, utilizando a escavadeira para normalizar as condições do espaço. A área permaneceu sob responsabilidade do dono do estabelecimento.