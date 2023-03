Inaugurado Posto Avançado do SAMU em Realeza

Atender os pacientes o mais rápido possível pode fazer a diferença quando a vida corre riscos. É com esse intuito que a Prefeitura de Manhuaçu inaugurou na última quarta-feira (16/03) o Posto Avançado do SAMU em Realeza.

Por conta da localização, às margens das rodovias BR-262 e BR-116, será possível diminuir o tempo de chegada dos profissionais do SAMU aos moradores dos distritos e cidades vizinhas, após o acionamento pelo 192. São duas ambulâncias no posto avançado que atenderão a população: uma Unidade de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA), para atendimentos mais graves.

Participaram da inauguração a prefeita Imaculada, vice-prefeito Nailton Heringer, a secretária municipal de Saúde, Ana Lígia Assis Garcia, o representante da Superintendência Regional de Saúde de Manhuaçu, Marcos Alexandre de Faria Moreira, o Assessor Técnico do Cisdeste, Luiz Fernandes de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal, vereador Gilson César, além de demais secretários municipais, servidores e vereadores.

“Há muitos anos, convivemos aqui e sabemos dos inúmeros acidentes que ocorrem nas rodovias, e também da dificuldade dos moradores dos distritos para atendimento em caso de urgência. Desde o início das tratativas para a implantação do SAMU, sempre trabalhamos para que fosse possível essa base”, ressaltou a prefeita Imaculada.

O assessor técnico do Cisdeste, Luiz Fernandes de Oliveira, reforça que a necessidade do atendimento rápido aos pacientes que acionam o serviço: “O tempo de resposta é fundamental para reduzir as chances de sequelas e até mesmo de morte. Então, além dos moradores, vai permitir um atendimento rápido em casos de acidentes, em que cada segundo pode ser determinante”.

Seis meses do SAMU em Manhuaçu

Em funcionamento desde setembro do ano passado, com a inauguração da base instalada junto à 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu, o SAMU trouxe mais dignidade ao atendimento dos pacientes.

“Pela falta de cuidado pré-hospitalar, a falta de uma porta de entrada clara para a população, muitas vezes a gente perdia pacientes, por falta de acompanhamento devido, por não levar no lugar