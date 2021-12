Inaugurado polo da Faculdade Alfa Unipac em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Em parceria com a Unipac, a prefeitura de Santa Rita de Minas inaugurou na última quarta-feira (1), polo da faculdade Alfa Unipac. Inicialmente foram disponibilizados cinquenta e nove vagas para os cursos de Pedagogia e Administração. Os alunos comtemplados passaram por um processo seletivo e um dos requisitos para ingressar nos cursos é a vulnerabilidade social. Os aprovados receberam bolsa integral de estudo, custeado pela prefeitura de Santa Rita de Minas.

O prefeito Ademilson Lucas Fernandes, secretários municipais, a professora Cristiane, representando a Alfa Unipac, alunos e convidados se fizeram presentes na solenidade de inauguração do polo.

O Programa Social Bolsa Qualificação Profissional é uma iniciativa do Governo Municipal om grande atuação das secretarias de Ação Social e de Educação. Os 59 alunos de graduação concluirão o curso completamente gratuitos na área de Pedagogia e Administração.

Maria Jacinta Dias Medeiros, secretária de Ação Social, disse que “o projeto é destinado a pessoas de baixa renda, bolsas de estudo para graduação em Administração, Pedagogia foram distribuídas. Nosso objetivo com esse projeto é qualificar as pessoas para que busquem melhorias nos aspectos sociais e econômicos, e automaticamente, nos aspectos culturais, trazendo assim um grande avanço para o município. Temos expectativas de abrirmos mais cursos no próximo ano, como Recursos Humanos e Gestão Pública, podendo assim, beneficiar mais pessoas”.

Prefeito Ademilson disse que esse projeto já fazia parte plano de governo. “Grande alegria podermos cumprir nosso plano de governo e ajudar os munícipes com essa realização. Investir em educação é investir em qualidade de vida”.

Ronaldo Pereira, secretário de Educação, comemorou o feito. “Hoje estamos em festa, entregamos esse polo para oportunizarmos nossos alunos a estudar dentro do nosso município. Todos os alunos que que foram comtemplados passaram por um processo seletivo e estamos com grandes expectativas nesse projeto”.

Assessoria de Comunicação