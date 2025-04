Inaugurado o Ponto de Apoio e Encerramento de Ocorrências na Delegacia Regional

MANHUAÇU – Com a presença de autoridades locais, membros do Conselho de Segurança Pública e representantes da 54ª Subseção da OAB de Minas Gerais\ Manhuaçu, foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (7), o Ponto de Apoio/Encerramento de Ocorrências (REDS), que funcionará dentro do pátio da Delegacia de Polícia, com condições de trabalho para os militares, que terão comodidade para desempenhar suas funções.

O espaço, considerado de extrema importância para garantir mais segurança aos policiais militares, que diariamente conduzem presos, bem como aos agentes da Polícia Rodoviária Federal. O local possui recepção, selas, banheiro e cozinha. Anexo ao local, uma sala para os advogados acompanharem seus clientes. Para a concretização do projeto, a parceria do Consep foi fundamental, sobretudo, autorizar o pagamento aos fornecedores.

Durante a solenidade, o Subcomandante do 11º BPM, major Fernando destacou em sua fala o trabalho desempenhado pelos policiais, a necessidade de um lugar mais seguro e confortável. “Graças ao esforço, a parceria com a Polícia Civil, Poder Judiciário, Consep e as demais instituições tudo isso foi possível. Agradeço ao tenente Vieira pelo empenho, dedicação e seriedade na condução dessa obra”, pontuou.

Para o delegado regional de Manhuaçu, Almir Lugon, a parceria estabelecida com as instituições de segurança pública tem a finalidade de fazer a diferença, para que a população se sinta mais segura. “Estamos entregando nesta data, o Ponto de Apoio para o Encerramento de Ocorrências, que certamente facilitará para todos nós, que somos responsáveis pela segurança pública”, disse Almir Lugon.

OAB presta homenagem ao ex-delegado regional

Aproveitando o momento de inauguração, a 54ª Subseção da OAB Minas Gerais prestou uma homenagem ao ex-delegado regional, Felipe de Ornelas Caldas, atualmente delegado regional de Sabará. Durante os três anos e meio, em que esteve frente à 6ª Delegacia Regional de Manhuaçu, sempre foi reciproco ao diálogo com os advogados, dando abertura para o trabalho dos profissionais. Ao falar do bom relacionamento, o presidente da 54ª Subseção, Dr. Glauber Vidal lembrou que, a ideia para construir um local para atender as necessidades surgiu, após uma visita do ex- delegado a uma sala, onde os advogados prestavam atendimento. “Naquele momento inicia o nosso desafio, para as primeiras ações desse projeto, que hoje é entregue. Nossa alegria é saber que, tudo o que planejamos se concretizou. A placa é uma forma de reconhecimento de todos os advogados, ao trabalho e atenção dada pelo Dr. Felipe de Ornelas ao exercício da nossa função”, ressaltou Glauber Vidal.

Eduardo Satil