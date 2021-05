Inaugurado o campo de futebol do distrito de Santo Antônio do Alegre

INHAPIM – O esporte constitui uma construção cultural da sociedade e seus valores estão agregados à sua prática. Para garantir que o esporte cumpra seu papel enquanto elemento fundamental para a qualidade de vida da população é essencial a existência de espaços esportivos adequados.

Sempre atento as necessidades da população inhapinhense, principalmente no que diz respeito a saúde e bem-estar social através da prática esportiva, na tarde da última sexta-feira (21), o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde entregaram a comunidade do distrito de Santo Antônio do Alegre a restauração e construção de alambrados e vestiário do campo de futebol do distrito para comunidade.

Participaram da solenidade de entrega das obras grande parte do secretariado que compõe o governo, familiares do homenageado, saudoso ex-vereador “José Ribeiro Fernandes” (Zezinho Ribeiro) e a população em geral.

Os recursos investidos nesta obra são provenientes do Ministério da Cidadania, junção das pastas de Esporte e Desenvolvimento Social, e foram destinados através de emenda parlamentar do deputado federal Mauro Lopes (MDB-MG); “Independente das dificuldades que governar Inhapim nos impõe, nunca devemos esquecer daqueles que se dispuseram a nos ajudar, e o nosso Deputado Federal Mauro Lopes tem dedicado seus esforços junto ao Governo Federal em benefício de nosso município. Sempre que possível, em nome de todos os inhapinhenses, expresso minha gratidão ao nobre parlamentar” comentou prefeito Marcinho.

Para o secretário municipal de Esportes Jean José Siqueira o estabelecimento de equipamentos voltados para disponibilização de atividades esportivas à população, principalmente junto a comunidades carentes ou de vulnerabilidade e risco social, possui um grande potencial para afastar a juventude das drogas e da influência do tráfico, da criminalidade e da violência; “Ao oferecer um espaço de lazer adequado como o campo de futebol, que promova uma ocupação favorável do tempo ocioso de crianças, adolescentes e adultos, funcionando não apenas como um mecanismo de ampliação dos direitos universais e proteção social, mas como uma estratégia alternativa de prevenção ao seu ingresso no mundo do crime, são alguns dos resultados que a política de investimento na área esportiva proporciona” argumentou.

Já o vice-prefeito Sandro da Saúde lembrou dos benefícios que a prática esportiva traz para a vida das pessoas; “Nossa Unidade Básica de Saúde do distrito do Alegre poderá contar com esse espaço esportivo para desenvolver trabalhos de prevenção ao sedentarismo, principalmente com nossos grupos da terceira idade. Os profissionais do Núcleo de Apoio a Saúde das Famílias – NASF poderão desenvolver várias atividades com a comunidade neste espaço dedicado à atividade esportiva”.

Para finalizar, o prefeito Marcinho lembrou dos benefícios que a prática esportiva oferece; “A prática regular de esportes e atividades físicas gera diversos benefícios ao corpo e à mente das pessoas em seu dia-a-dia, podendo funcionar como uma válvula de escape do estresse da rotina do trabalho e dos afazeres domésticos e prevenindo o envelhecimento na idade adulta, e evitando o sedentarismo e a obesidade, diminuindo a ansiedade e ajudando na regularização do sono de crianças e adolescentes, colaborando com melhorias ao bem-estar comunitário. O campo de futebol, que normalmente é utilizado para treinos e competições esportivas também pode servir como espaço de convivência e lazer, seja em ocasiões onde a comunidade venha assistir ao desempenho dos atletas, ou abrigando eventos de música, artes, gastronomia, entre outros.” finalizou.

