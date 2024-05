Inaugurado estande de tiro do 62º Batalhão de Polícia Militar

CARATINGA – Na tarde dessa terça-feira (28) com a presença de várias autoridades militares e civis, foi inaugurado no 62º Batalhão da Polícia Militar, o estante de tiro. Prefeitos da região, vereadores e o chefe da 12ª Região da Polícia Militar, tenente-coronel Márcio Roberto, prestigiaram a solenidade.

O comandante do 62º BPM, major Maciel, disse que a obra do estande de tiro é muito importante para a Polícia Militar e também para a comunidade em geral, uma vez que os militares não tinham espaço adequado para fazer seus treinamentos, sua capacitação, e sua atualização relacionada a utilização de arma de fogo. “A gente tem várias doutrinas de treinamentos especificas para o uso de arma de fogo, e até então a tropa do 62º Batalhão precisava utilizar de espaços particulares cedidos para fazer esse treinamento, e a partir de agora a gente tem esse espaço aqui, para que a gente consiga gerenciar melhor o treinamento, capacitar com maior qualidade os policiais, além de ser uma estrutura que vai atender os militares de toda região. Além da diminuição de custos, de uma estrutura logística que a gente tinha que disponibilizar para esse treinamento, agora tudo pode ser feito aqui na sede da unidade mesmo, isso reflete indiretamente na melhor prestação de serviço de segurança pública pra toda comunidade de Caratinga e dos outros 23 municípios que compõe a área do batalhão”, destacou o comandante Maciel.

As instituições do estado como como as polícias Civil e Penal também poderão usar o estande, segundo o major Maciel.

O subtenente Gonzaga, ex-deputado federal, foi o responsável pela destinação do recurso para a construção do estande. “Afirmo com muita segurança, com muita convicção que a Polícia Militar tem homens e mulheres extremamente preparados, profissionais competentes, mas para tudo dar certo tem que ter treinamento, e o policial precisa estar em condições de usar seu armamento em qualquer momento, é por isso que ele fica com ele exposto, de alcance fácil. Sem treinamento você coloca a população em risco e o próprio policial. Treinar tiro para o policial é uma condicionante para ele prestar um bom serviço para a população”.

Michele Batalha, diretora administrativa do presídio de Caratinga, afirmou ser de suma importância a instalação do estande de tiro, porque vai propiciar o aperfeiçoamento e desenvolvimento técnico das instituições. “É sabido que os estantes mais próximos que temos é na região de Ipatinga, tem em Inhapim, mas não é oficial, então acho que isso aprimora os serviços prestados para a sociedade”, disse a policial penal.

O delegado regional da Polícia Civil, Ivan Sales, parabenizou a Polícia Militar pela inauguração do estande de tiro. “É extremamente importante, as policiais necessitam rotineiramente de fazer os treinamentos para aprimorar a técnica, então é muito importante ter um estande te tiro aqui na cidade, porque antes a gente precisava deslocar para Inhapim ou para Lagoa Silvana, é uma conquista muito grande para as forças de segurança de Caratinga”, afirmou o delegado.