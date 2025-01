Inaugurado Colégio Adventista

Rede presente em mais de 165 países, tem como destaque educação fundamentada em princípios bíblicos e valores permanentes

CARATINGA- Após 42 anos de espera, a cerimônia de abertura do novo Colégio Adventista de Caratinga marca a realização de um sonho. Com a presença de autoridades, educadores, alunos, pais e membros da comunidade, a escola abriu suas portas, pronta para oferecer uma educação de qualidade e baseada em valores cristãos, na quinta-feira (23).

A cerimônia marca um novo capítulo na história da educação da cidade. “Uma criança que recebe a formação cientifica com temor a Deus, podemos esperar que essa será uma profissional diferenciada por onde ela passar”, certificou o prefeito Dr. Giovanni Corrêa.

Inicialmente, o colégio irá atender crianças do maternal ao Ensino Fundamental 2. A estrutura possui um espaço moderno e acolhedor, projetado para estimular o aprendizado e o desenvolvimento integral dos estudantes. De acordo com o pastor Julimar Gualberto, líder geral da Igreja Adventista na região leste de Minas Gerais, o “objetivo é preparar todas nossas crianças e adolescentes para serem responsáveis, e assim, ter na sociedade unida que cuida uns dos outros”.

A ESPERA TERMINOU

O sonho de ter um Colégio Adventista em Caratinga surgiu há décadas, movido pela busca por uma educação que alinhasse conhecimento e valores. Em 1974, uma pequena escola foi iniciada, mas o projeto foi interrompido após alguns anos. A persistência e a fé da comunidade adventista, no entanto, mantiveram o sonho vivo. Após 42 anos, a Associação Mineira Leste (AML), sede que administra as igrejas e escolas adventistas da região, decidiu expandir a rede e escolheu Caratinga para receber uma nova unidade.

“Deus colocou sua mão poderosa na hora certa”, expressa Cleiton Heiderick, membro da Igreja Adventista. Carolina Pexoto, mãe de duas meninas, conta que ela e seu esposo ao saberem da abertura do colégio, não pensaram duas vezes em matriculá-las. “Para nós, foi primordial ter a certeza de que em primeiro lugar tem Deus na escola”.

“Estamos aqui para oferecer para famílias uma educação por completo, não apenas uma parte”, certifica Felipe Quirino, diretor da unidade. “No mundo que vivemos hoje, as pessoas têm cuidado muito das coisas em detrimento das pessoas. A Educação Adventista entende que as coisas são importantes, mas, o que pode transformar esse mundo são as pessoas”, amplia Alex Cerqueira, líder geral da Educação na AML.

AS INSTALAÇÕES

O colégio conta com estrutura completa, projetada para oferecer o melhor ambiente de aprendizado. Além das salas de aula, os alunos terão à disposição:

Sala Maker: Um espaço para desenvolver a criatividade e o pensamento crítico;

Brinquedoteca: Um ambiente lúdico para estimular o desenvolvimento infantil;

Biblioteca: Um espaço rico em conhecimento, com um acervo diversificado de livros;

Auditório: Um local para apresentações, eventos e atividades culturais;

Quadra poliesportiva: Um espaço para a prática de diversas atividades físicas;

Laboratório: Um ambiente equipado para aulas práticas e experimentação;

Outras áreas:A escola possui ainda pátios cobertos e descobertos, cantina e áreas verdes, proporcionando um ambiente agradável e seguro para os alunos

Interessados em fazer uma visita, podem agendar pelo WhatsApp: (33) 9100-0905. O endereço é Avenida Dário da Anunciação Grossi, 677, Caratinga.