Inaugurada nova modalidade de assistência: Casu – Hospital em Casa

CARATINGA- Com foco na humanização do atendimento e no bem-estar do paciente, o Casu – Hospital Irmã Denise oferece um novo serviço de internação domiciliar, ou desospitalização, que é uma tendência mundial. O serviço Casu – Hospital em Casa consiste em uma nova modalidade de assistência domiciliar. A instituição já oferecia o serviço de Home Care, que se trata de um atendimento domiciliar, com visita médica, assistência da enfermagem, exames laboratoriais, serviço de fisioterapia, mas não era considerado um regime de internação domiciliar.

Esse novo serviço é voltado para o paciente que se encontra em regime hospitalar em condições de internação prolongada, cuja doença ou lesão encontra-se estável, ou com possível recuperação lenta. A médica especializada em Geriatria e responsável pelo serviço no Casu, Sabrina Guerson, explica para quais pacientes a nova modalidade se destina. “Esse sistema de internação em domicílio é indicado para pacientes com quadro clínico estabilizado, mas que requer ainda algum tempo de internação para total melhora, nesse caso pode-se avaliar a alta hospitalar, mas com continuidade da internação em casa. Isso com assistência diária do médico da enfermagem e de todos os profissionais que forem necessários”.

Diversos fatores são levados em consideração antes de sugerir a internação domiciliar a um paciente, além disso, o hospital se responsabiliza por toda a estrutura necessária para que seja um procedimento seguro e benéfico ao paciente, como conta Sabrina Guerson. “O Casu – Hospital em Casa vai garantir o atendimento intensivo de saúde fora do hospital com estrutura e assistência, e sem os riscos potenciais de uma infecção hospitalar. Esse termo “hospital em casa” consiste em uma desospitalização, ou seja, tirar o paciente do hospital e fazer uma internação em casa, onde ele se encontra próximo da família, ele vai ter a rotina do dia-a-dia em casa, isso é muito importante para a recuperação do paciente. Então vai muito além da desinstitucionalização, leva em conta o bem-estar físico, social e moral do paciente”.

Os pacientes que se enquadram nos critérios para a avaliação do serviço têm muitos benefícios ao se recuperar em casa. A Diretora Geral do Hospital, Daniela Fonseca Genelhu Soares, destaca os principais: “a humanização da atenção ao paciente, o conforto para o paciente e a família, o serviço minimiza ou reduz as intercorrências clínicas, o usuário não fica exposto ao risco de infecção hospitalar, a disponibilização de uma equipe multidisciplinar dando toda a assistência em casa, o paciente vai estar cercado de uma assistência que ele poderia ter dentro do hospital, porém estará em casa” finaliza Daniela.

Em casos específicos, além da assistência domiciliar, a família ou cuidador receberá capacitação para aprender os cuidados do dia-a-dia do paciente e garantir assim que ele será bem cuidado todo o tempo. O serviço já se encontra à disposição da população de Caratinga e região e para mais informações basta ligar para (33) 3322-7900 no ramal 7865.