Inauguração da Casa do Papai Noel

CARATINGA- Nesta segunda-feira (11), a alegria tomou conta dos convidados que foram prestigiar a inauguração da tão esperada Casa do Papai Noel. Uma parceria da Prefeitura de Caratinga com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Caratinga (CDL), que atuou na ornamentação do espaço.

Sob a coordenação da diretora da CDL, Sandra Cristina Carli, a ornamentação ficou por conta do decorador Artur Araújo, que teve o cuidado de construir boa parte do cenário, como lareira, lustre, poltrona e outros utensílios.

Durante a inauguração, o prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira de Oliveira, agradeceu a parceria e foi o primeiro a assinar o livro de recordação do Papai Noel, seguido pela diretora da CDL – Sandra Cristina Carli e por outros convidados

A casa do Papai Noel tem como proposta levar mais sonho e mais do espírito natalino para a cidade. A visitação pode ser feita de segunda a sexta, de 9h às 19h e sábado de 9h às 13h no antigo fórum (Praça Getúlio Vargas).

*Com informações e fotos da Prefeitura de Caratinga