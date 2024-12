Implantação de unidades demonstrativas visa expandir o cultivo de arroz em áreas de sequeiro na Zona da Mata

DA REDAÇÃO – A regional da Emater-MG de Juiz de Fora implantou unidades demonstrativas de arroz de sequeiro em seis municípios da Zona da Mata. A ação conta com a participação de agricultores familiares, que disponibilizaram áreas de suas propriedades. Os objetivos são avaliar a adaptação e produtividade de algumas variedades da cultura e fortalecer a produção local.

Foram implantadas duas unidades em Santana do Garambéu, Bias Fortes, Santa Rita de Ibitipoca, Olaria e Juiz de Fora. No município de Lima Duarte ocorreu a implantação de quatro unidades. Cada uma possui 500 m² para o cultivo das variedades AN Cambará, CMG 1590, A502, A503, Caçula, Aromático e Elite.

O coordenador regional de culturas da Uregi, Marco Aurélio Moreira, explicou sobre o trabalho: “Nosso objetivo agora é identificar as variedades que estão respondendo melhor na região e nas tecnologias utilizadas pelos agricultores e começar o processo produtivo comercial. É aí que entra todo o trabalho da Emater e da extensão rural”, destacou.

O ciclo do cultivo do arroz é de aproximadamente 110 dias. As unidades demonstrativas serão acompanhadas periodicamente para avaliar o desenvolvimento das variedades e das tecnologias utilizadas. A colheita está prevista entre o final de fevereiro e o início de março de 2025, quando serão apresentados os resultados das unidades, como a produtividade e as variedades mais promissoras para ampliação da cultura na região. A iniciativa conta com a parceria da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), a Universidade Federal de Lavras (Ufla) e prefeituras.